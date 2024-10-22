واشنطن: إرسال قوات كوريّة شمالية لمؤازرة روسيا في أوكرانيا “تطور خطير”

الأمم المتحدة: قالت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، إن إرسال كوريا الشمالية قوات لدعم روسيا في أوكرانيا من شأنه أن يشكل “تطورًا خطيرًا”، وذلك بعد تقارير استخباراتية كورية جنوبية بهذا الصدد.

وقال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود: “اطّلعنا على تقارير تفيد بأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أرسلت قوات وتتهيأ لإرسال مزيد من الجنود إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب روسيا”.

وأضاف: “إذا صحّ ذلك، فإن هذا الأمر يشكّل تطورًا خطيرًا، ويثير قلقًا بالغًا، ويعكس ترسيخًا واضحًا للعلاقات العسكرية بين كوريا الشمالية وروسيا”.

وأضاف: “نحن بصدد التشاور مع حلفائنا وشركائنا بشأن تداعيات خطوة دراماتيكية كهذه”.

وأوردت الاستخبارات الكورية الجنوبية، يوم الجمعة، أن كوريا الشمالية قررت إرسال “قوة كبيرة من الجنود” إلى روسيا لدعمها في الحرب، وأن 1500 جندي كوري شمالي يتدربون في شرق روسيا.

ووفقًا لتقديرات أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية، فإن كوريا الشمالية يمكن أن ترسل ما يصل إلى 12 ألف جندي لمؤازرة روسيا.

ويوم الإثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن الوزارة لم تتوصل بعد إلى “ما يمكّننا من تأكيد تلك التقارير، وما إذا كانت دقيقة”.

وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، إن نشر جنود كوريين شماليين من شأنه أن يشكل تصعيدًا إضافيًا.

وأشار إلى أن “دعم بيونغ يانغ المتزايد لجهود الحرب الروسية يثير قلقًا بالغًا”.

وسبق أن أعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن قلقهم إزاء إمداد كوريا الشمالية موسكو بأسلحة، على خلفية غزوها أوكرانيا في عملية أطلقتها روسيا في شباط/فبراير 2022.

(أ ف ب)