واشنطن: إرسال قوات كوريّة شمالية لمؤازرة روسيا في أوكرانيا “تطور خطير”

الأمم المتحدة: قالت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، إن إرسال كوريا الشمالية قوات لدعم روسيا في أوكرانيا من شأنه أن يشكل “تطورًا خطيرًا”، وذلك بعد تقارير استخباراتية كورية جنوبية بهذا الصدد.
وقال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود: “اطّلعنا على تقارير تفيد بأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أرسلت قوات وتتهيأ لإرسال مزيد من الجنود إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب روسيا”.
وأضاف: “إذا صحّ ذلك، فإن هذا الأمر يشكّل تطورًا خطيرًا، ويثير قلقًا بالغًا، ويعكس ترسيخًا واضحًا للعلاقات العسكرية بين كوريا الشمالية وروسيا”.
وأضاف: “نحن بصدد التشاور مع حلفائنا وشركائنا بشأن تداعيات خطوة دراماتيكية كهذه”.
وأوردت الاستخبارات الكورية الجنوبية، يوم الجمعة، أن كوريا الشمالية قررت إرسال “قوة كبيرة من الجنود” إلى روسيا لدعمها في الحرب، وأن 1500 جندي كوري شمالي يتدربون في شرق روسيا.
ووفقًا لتقديرات أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية، فإن كوريا الشمالية يمكن أن ترسل ما يصل إلى 12 ألف جندي لمؤازرة روسيا.
ويوم الإثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن الوزارة لم تتوصل بعد إلى “ما يمكّننا من تأكيد تلك التقارير، وما إذا كانت دقيقة”.
وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، إن نشر جنود كوريين شماليين من شأنه أن يشكل تصعيدًا إضافيًا.
وأشار إلى أن “دعم بيونغ يانغ المتزايد لجهود الحرب الروسية يثير قلقًا بالغًا”.
وسبق أن أعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن قلقهم إزاء إمداد كوريا الشمالية موسكو بأسلحة، على خلفية غزوها أوكرانيا في عملية أطلقتها روسيا في شباط/فبراير 2022.
(أ ف ب)
خبر سار و مفرح و يشكل ضربة للكيان الصهيوني الغربي الذي سيستنزف قواه في المستنقع الاوكراني عكس حرب الإبادة في الشرق الأوسط بمباركة بنى صهيون العرب. الاضرار ستكون جسيمة مع دخول آلة الحرب الكورية مع عز الشتاء القادم.
أما إرسال قوات صهيوغربية وأسلحة وأموال فهو أمان!!!
قواة كورية شمالية لمؤازرة روسيا…انها الانفة وعزة النفس الكورية تجاه شقيقهم الروسي الذي تربطهم به روابط الدم والاخوة (الاشتراكية)….ونعم الروابط والمواقف لنصرة الاخ والشقيق…..فاين العربان مما تعانيه لبنان وغزة من ابادات كل ساعة بالسلاح الامريكي المسخر للصهاينة لابادة الشعبين الفلسطيني واللبناني الذين تربطهم روابط الدين والتراب واللغة والانتماء القوي والديني مع مايسمى الوطن العربي…..فاين(القوات العربية)على غرار قوات كورياالشمالية لنصرة اخيهم الروسي….ام ان قواة العرب حائض اعزكم الله
اذا قلقت واشنطن الارهابية هذا يعني أن العالم يسير بشكل طبيعي
بوادر الكارثة ومزيد من المآسي يبدو غير بعيد فزيادة علي المأساة التي يعيش فيها شعبي الروسي والاوكراني منذ قيام الحرب بين روسيا و أوكرانيا ثم جاءت الماسي والإبادة في الشرق الأوسط وما يتعرض له شعوب المنطقة من فلسطين إسرائيل لبنان و سوريا تحت الحروب التي تغذيها الولايات المتحدة والقوة الغربية بإغراق اوكرانيا و إسرائيل بمختلف الأسلحة وحتي من بعض المرتزقة الذين يحاربون الي جانب اوكرانيا والان جنود كوريا الشمالية هذه الحروب لن تؤدي إلا الي كارثة علي هذا الكوكب !
وما الخطير فى ذلك فامريكا تدعم الصهاينة اليهود بالمال والسلاح و الرجال .