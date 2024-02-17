واشنطن: إسرائيل لم تقدم “أدلة محددة على سرقة حماس” للمساعدات 

غزة: قال المبعوث الأمريكي للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، إن إسرائيل لم تقدم “أدلة محددة على تحويل أو سرقة” مساعدات الأمم المتحدة التي تدخل قطاع غزة.

جاء ذلك في انتقاد علني نادر لإسرائيل، حسب ما ذكرت وكالة “أسوشييتد برس”، السبت.

ونقلت الوكالة الأمريكية، عن ساترفيلد، قوله “نعمل مع الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لمعرفة الحلول التي يمكن إيجادها هنا (غزة)، لأن الجميع يريد أن يرى استمرار المساعدة”.

وفي تصريحات لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي الجمعة، أشار المبعوث الأمريكي، إلى أنه “مع مقتل أفراد من الشرطة الفلسطينية، ممكن كانوا يحرسون قافلة مساعدات أممية في مدينة رفح المحاصرة بجنوب قطاع غزة، في أعقاب الضربات الإسرائيلية في وقت سابق من الشهر الجاري، أخذت العصابات الإجرامية تستهدف القوافل بشكل متزايد”.

وأوضح أن “عمليات القتل الإسرائيلية لقادة شرطة غزة، الذين يحرسون قوافل شاحنات المساعدات، جعلت من المستحيل عمليا توزيع البضائع بأمان”.

وشدد ساترفيلد، على أن الفوضى والاحتجاجات الإسرائيلية المنتظمة عند نقاط العبور من قبل أولئك الذين يعارضون دخول المساعدات إلى غزة قد عطلت أيضا عملية التسليم والتوزيع.

واختتم حديثه بالقول إن المسؤولين الإسرائيليين لم يقدموا “أدلة محددة على تحويل أو سرقة حماس” مساعدات الأمم المتحدة التي تدخل غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)