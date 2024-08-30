واشنطن: استهداف إسرائيل قافلة الأغذية العالمي “خطأ غير مقبول”

واشنطن: وصفت الولايات المتحدة الأمريكية، إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على قافلة لبرنامج الأغذية العالمي بأنه “خطأ غير مقبول”.

جاء ذلك على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فضل عدم الكشف عن اسمه، الجمعة، في معرض رده على سؤال بهذا الخصوص.

وقال المتحدث: “إن حكومة الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الأحداث المستمرة ضد المنظمات الإنسانية العاملة في غزة، بما في ذلك إطلاق النار على سيارة برنامج الأغذية العالمي في 27 أغسطس/آب”.

ووصف الحادثَ بأنه “خطأ غير مقبول”، وأكد على أهمية أن يكون التحقيق الذي تجريه الحكومة الإسرائيلية في الحادث شاملا وشفافا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة “ممتنة” للجهود التي يبذلها عمال الإغاثة الإنسانية الذين يعملون في ظل ظروف شديدة الصعوبة في غزة.

من جانب آخر، أعرب نائب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، في كلمته أمام جلسة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عن قلقه إزاء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار مرارا على قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي.

وقال وود: “لا يجب على إسرائيل أن تعترف بأخطائها فحسب، بل عليها أيضا أن تتخذ خطوات ملموسة لضمان عدم إطلاق جيشها النار على أفراد الأمم المتحدة مرة أخرى”.

وطالب بوقف جميع الهجمات والتهديدات ضد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى، وذكر أن هذه الحوادث “تضع العاملين في مجال المساعدات الإنسانية في خطر أكبر سواء في غزة أو على مستوى العالم”.

من ناحية أخرى، أشار وود إلى أهمية حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي ستقام في غزة، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى “الامتناع عن إصدار أوامر بمزيد من عمليات الإخلاء خلال هذه الفترة”.

ومساء الأربعاء، أعلن البرنامج التابع للأمم المتحدة تعليق أنشطته في غزة “حتى إشعار آخر”، بعد تعرض مركبة ضمن قافلة تابعة له لإطلاق نار قرب نقطة تفتيش إسرائيلية مساء الثلاثاء.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة؛ أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(وكالات)