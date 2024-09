سنتكوم: صاروخ حوثي أخطأ مدمرة أمريكية وأسقطنا مسيّرتين- (تدوينة)

إسطنبول: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم“، صباح الأربعاء، أن الحوثيين أطلقوا صاروخا بالستيا على مدمرة أمريكية في البحر الأحمر دون أن يصيبها، فيما جرى إسقاط مسيّرتين أطلقتهما الجماعة اليمنية.

وقالت “سنتكوم” إن الحوثيين أطلقوا أمس الثلاثاء “صاروخا بالستيا قصير المدى من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه المدمرة الأمريكية ’يو إس إس لابون’ في البحر الأحمر”.

واستدركت في بيان عبر منصة “إكس”، أن “الصاروخ لم يصب المدمرة، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار”.

وبحسب سنتكوم، “استطاعت القيادة المركزية الأمريكية وسفينة تابعة للتحالف إسقاط طائرتين دون طيار تم إطلاقهما من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين”.

March 12 Red Sea Update

Between 2:00 a.m. and 4:30 a.m. (Sanaa time) on March 12, Iranian-backed Houthi terrorists fired one close-range ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen toward USS Laboon in the Red Sea. The missile did not impact the vessel and there were… pic.twitter.com/j5zbl159EG

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2024