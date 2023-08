واشنطن: المتحاربون في السودان أثبتوا “عدم صلاحيتهم للحكم”- (تغريدة)

الخرطوم: قال سفير الولايات المتحدة في السودان جون غودفري، الجمعة، إنه يجب على المتحاربين الذين أثبتوا أنهم “غير صالحين للحكم” إنهاء الحرب التي تدمر السودان.

ولفت غودفري إلى أن أمس الخميس وافق مرور عام على وصوله الخرطوم سفيرا لواشنطن.

وأضاف “جهودنا مع الشركاء السودانيين والدوليين تم قلبها بسبب الحرب التي تدمر البلاد الآن”.

وأكد أنه “يجب على المتحاربين الذين أثبتوا أنهم غير صالحين للحكم إنهاء الصراع ونقل السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية مدنية”.

Yesterday marked 1 year since I arrived in Khartoum. Our effort with Sudanese and international partners to restore Sudan’s democracy was upended by war now devastating the country. A future built by the Sudanese people can only happen when civilians’ security is restored. The…

— John Godfrey (@USAMBSudan) August 25, 2023