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واشنطن: المتحاربون في السودان أثبتوا “عدم صلاحيتهم للحكم”- (تغريدة)

منذ 55 دقيقة

سفير الولايات المتحدة لدى السودان جون غودفري- (رويترز)

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الخرطوم: قال سفير الولايات المتحدة في السودان جون غودفري، الجمعة، إنه يجب على المتحاربين الذين أثبتوا أنهم “غير صالحين للحكم” إنهاء الحرب التي تدمر السودان.

ولفت غودفري إلى أن أمس الخميس وافق مرور عام على وصوله الخرطوم سفيرا لواشنطن.

وأضاف “جهودنا مع الشركاء السودانيين والدوليين تم قلبها بسبب الحرب التي تدمر البلاد الآن”.

وأكد أنه “يجب على المتحاربين الذين أثبتوا أنهم غير صالحين للحكم إنهاء الصراع ونقل السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية مدنية”.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على بيان السفير حتى الساعة 15:25 بتوقيت غرينتش.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش و”الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)

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