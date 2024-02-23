واشنطن: المفاوضات من أجل صفقة بشأن المحتجزين في غزة “بناءة”

واشنطن: قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي يوم الخميس إن هناك دلائل متزايدة على حدوث تقدم في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
وتابع كيربي في واشنطن: “المناقشات مستمرة، وهي فعالة، ونعتقد أنها كانت بناءة”.
وأضاف أن بريت ماكجورك منسق الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط توجه إلى إسرائيل حيث التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير يوآف جالانت، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في حكومة الحرب الإسرائيلية، بعد أن سافر سابقا إلى القاهرة للقاء نظرائه هناك.
وذكر موقع يديعوت أحرونوت الإخباري الإسرائيلي أن جالانت قال خلال الاجتماع يوم الخميس إن إسرائيل ستوسع السلطة الممنوحة لمفاوضيها في المحادثات.
وقال كيربي: “المؤشرات الأولية التي نحصل عليها من بريت تشير إلى أن هذه المناقشات تسير على ما يرام، إنها بناءة. ومن الواضح أنه يركز بشدة على محاولة معرفة ما إذا كان من الممكن ترسيخ اتفاق الرهائن من أجل هدنة ممتدة لإعادة كل هؤلاء الرهائن إلى ديارهم ووضع حد للعنف حتى نتمكن من إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية”.
(د ب أ)
الذي لا يزال يصدّق الادارة الصهيوأميركية فهو واهم و يذهب يعالج في مركز صحي للأمراض العقلية!!! ، فيه هناك شيئ يطبخ و الكل يعرف ما هو انه التهجير القصري او الطوعي و إدارة الخرف بايدن تشتري الوقت بطريقة خبيثة للقضاء على بعض مقومات الحياة المتبقية في غزة ، نحن في عالم اللا معقول و الذي ليس له قوة قد ينتهي به الأمر للانقراض او العبودية ، اللهم انصر اخواننا الفلسطينيين
صفقة من اجل حفنه من الرهائن … و عندما يستلموا الرهائن يبداء القتل من جديد واقتحام الاقصي … يا عالم هؤلاء يحكمون امريكا …. هناك عرب مناقيش لأمريكا و هناك في امريكا مناقيش كثييييييير للكيان الصهيوني
منافقون عنصريون بغيضون ومقيتون لا وثوق فيكم أبدا أبدا يا عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي تعسا لكم والويل لكم على ما فعلتموه بالفلسطينيين الأبرياء العزل الصامدين في أرضهم المسلوبة منذ 1948 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥🐕🔥