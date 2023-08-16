واشنطن: الهجمات الروسية على منشآت أوكرانية بالدانوب تظهر أنّ بوتين “لا يكترث بالأمن الغذائي العالمي”

واشنطن: اعتبرت الولايات المتحدة الأربعاء أن الهجمات الروسية بواسطة مسيّرات على بنى تحتية أوكرانية في نهر الدانوب تظهر عدم اكتراث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمدادات الغذاء للبلدان النامية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في تصريح للصحافيين “إنه أمر غير مقبول. بوتين ببساطة لا يكترث بالأمن الغذائي العالمي”.

وقال حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر إنّ مسيّرات هجومية روسية ألحقت أضراراً بميناء على نهر الدانوب في منطقة أوديسا في جنوب البلاد.

وازدادت الهجمات على جانبَي البحر الأسود منذ انسحاب روسيا في تموز/يوليو من اتفاق تصدير الحبوب الذي تمّ التوصل إليه العام الماضي بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

ودعت الولايات المتحدة روسيا إلى العودة “فوراً” للاتفاق.

وتحدّث باتيل عن “تناقض صارخ” بين ما يفعله “شركاؤنا الأوكرانيون الذين يلهمون العالم” وبين ما تفعله روسيا التي “تجّوع العالم”.

(أ ف ب)