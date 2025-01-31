واشنطن.. انتشال جثث 40 شخصا من ضحايا حادثة الطائرتين- (تدوينة)

واشنطن: انتشلت السلطات الأمريكية جثث ما لا يقل عن 40 شخصا من ضحايا حادث التصادم بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية بالقرب من العاصمة واشنطن.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، ذكر مسؤول أمني أمريكي الجمعة أن جثث ما لا يقل عن 40 شخصًا قد تم انتشالها من مياه نهر “بوتوماك” الذي سقطت فيه الطائرة بعد الاصطدام.

بدوره أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، إلى أن المروحية العسكرية كانت في المكان الخطأ.

وأضاف: “مروحية بلاك هوك كانت تحلق على ارتفاع عالٍ جدًا، وكانت تتجاوز بكثير حد الـ200 قدم (حوالي 60 مترًا). الأمر ليس بهذا التعقيد لفهمه، أليس كذلك؟”.

The Blackhawk helicopter was flying too high, by a lot. It was far above the 200 foot limit. That’s not really too complicated to understand, is it??? Donald Trump Truth Social Post 08:14 AM EST 01/31/25 — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 31, 2025

ولا تزال السلطات تواصل عمليات البحث عن الضحايا في نهر بوتوماك المجاور لمطار رونالد ريغان مباشرة، وعن حطام الطائرة.

وفي وقت سابق الخميس، اتهم ترامب إدارتي الرئيسين السابقين باراك أوباما وجو بايدن بتوظيف أشخاص غير مؤهلين في إدارة الطيران الفيدرالية، على خلفية حادث الاصطدام الذي أسفر عن مقتل 67 شخصا.

وقال ترامب في بيان للبيت الأبيض “إن هذا الحادث المروع يأتي في أعقاب قرارات إشكالية وربما غير قانونية خلال إدارتي أوباما وبايدن والتي قللت من الجدارة والكفاءة في إدارة الطيران الفيدرالية”.

وجاء في التقرير الأولي لإدارة الطيران الفيدرالية أن “عوامل غير عادية لم تكن موجودة لتشتيت انتباه مراقبي الحركة الجوية، ولكن عدد الموظفين لم يكن عند المستوى الطبيعي وفقا لتوقيت اليوم وكثافة الحركة الجوية”.

والأربعاء، ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية أن “طائرة تجارية من طراز Bombardier CRJ700، اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية من طراز Sikorsky H-60 أثناء اقترابها من المدرج رقم 33 في مطار رونالد ريغان، حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي”.

وأوضحت الإدارة أن الطائرة التابعة لشركة “أمريكان إيرلاينز”، كانت قد أقلعت من كانساس وسط الولايات المتحدة.

وكان على متن الطائرة 60 راكبا وطاقم مكون من 4 أفراد، فيما كانت المروحية التابعة للجيش الأمريكي تقل 3 جنود.

(الأناضول)