واشنطن.. انتشال جثث 40 شخصا من ضحايا حادثة الطائرتين- (تدوينة)

واشنطن: انتشلت السلطات الأمريكية جثث ما لا يقل عن 40 شخصا من ضحايا حادث التصادم بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية بالقرب من العاصمة واشنطن.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، ذكر مسؤول أمني أمريكي الجمعة أن جثث ما لا يقل عن 40 شخصًا قد تم انتشالها من مياه نهر “بوتوماك” الذي سقطت فيه الطائرة بعد الاصطدام.

بدوره أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، إلى أن المروحية العسكرية كانت في المكان الخطأ.

وأضاف: “مروحية بلاك هوك كانت تحلق على ارتفاع عالٍ جدًا، وكانت تتجاوز بكثير حد الـ200 قدم (حوالي 60 مترًا). الأمر ليس بهذا التعقيد لفهمه، أليس كذلك؟”.

The Blackhawk helicopter was flying too high, by a lot. It was far above the 200 foot limit. That’s not really too complicated to understand, is it???

Donald Trump Truth Social Post 08:14 AM EST 01/31/25

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 31, 2025