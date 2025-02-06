واشنطن: بإمكان السفن الحكومية الأمريكية الآن عبور قناة بنما دون رسوم

واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن السفن الحكومية الأمريكية تستطيع الآن عبور قناة بنما دون رسوم.

وذكرت الوزارة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن “حكومة بنما وافقت على عدم فرض رسوم على السفن الأمريكية التابعة للحكومة من أجل عبور قناة بنما”، مضيفة أن الاتفاق سيوفر ملايين الدولارات كل عام للحكومة الأمريكية.

في المقابل، نفت هيئة قناة بنما الأربعاء إعفاء السفن الحكومية الأمريكية من دفع رسوم المرور. وقالت: “تعلن هيئة قناة بنما التي تتمتع بسلطة تحديد الرسوم والحقوق الأخرى لعبور القناة، أنها لم تجر أي تعديلات على هذه الحقوق”، وأضافت أنها ما زالت مستعدة لإجراء حوار مع السلطات الأمريكية.

وأصبحت بنما محور اهتمام لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ اتهم ترامب الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى بفرض رسوم باهظة لاستخدام ممرها المائي.

وقال ترامب الشهر الماضي: “سنطالب بإعادة قناة بنما إلينا بالكامل، دون شك” إذا لم يتم إلغاء الرسوم.

ووقعت الولايات المتحدة وبنما اتفاقين في عام 1977 مهدا الطريق لعودة القناة إلى السيطرة البنمية الكاملة. وسلمتها لها الولايات المتحدة في عام 1999 بعد فترة من الإدارة المشتركة.

(رويترز)