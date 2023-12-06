واشنطن بحثت مع إسرائيل جدولا زمنيا لحربها على غزة.. ومسؤولون يقولون إنها قد تنتهي بحلول يناير

“القدس العربي”: قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ناقشت مع إسرائيل جدولها الزمني لـ”العمليات العسكرية” في غزة.
وأضاف في مقابلة عبر الهاتف مع رويترز خصصت إلى حد كبير لملف أوكرانيا الدفاعي “لقد تحدثنا معهم بشأن الجداول الزمنية. لا أريد أن أشارك ذلك لأن إسرائيل أرسلت بالفعل موقع عمليتها البرية على وجه التحديد ولا أريد أن أكون الشخص الذي ينشر الجداول الزمنية”.
وتابع “سأقول فقط إننا تحدثنا معهم حول ما يفكرون فيه فيما يتعلق بالمدة وكيف يندرج ذلك ضمن استراتيجية طويلة المدى لمعالجة هذه القضية التي تتجاوز مجرد الوسائل العسكرية”.
تزامنا، قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إنها حذرت إسرائيل “على وجه التحديد” بخصوص هجماتها على قطاع غزة، لذلك يمكن أن تنتهي الهجمات الإسرائيلية بحلول يناير/ كانون الثاني المقبل.
وصرح بعض كبار المسؤولين الأمريكيين لشبكة “سي إن إن”، فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الحكومة الإسرائيلية أن “الهجمات على غزة لا يمكن أن تستمر بشكلها الحالي” نتيجة معارضة الرأي العام العالمي.
مسؤولون أمريكيون: إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الحكومة الإسرائيلية أن الهجمات على غزة لا يمكن أن تستمر بشكلها الحالي نتيجة معارضة الرأي العام العالمي
وأضاف المسؤولون أن الولايات المتحدة تعتقد أن الوقت الذي يتعين على إسرائيل الحفاظ عليه لمواصلة الدعم الدولي لها “يتضاءل بسرعة”.
وأشار المسؤولون إلى أن الهجمات البرية الإسرائيلية، والتي كثفتها في جنوب غزة، يمكن أن تستمر “بنطاق أضيق وبكثافة أقل” ضد أعضاء حماس وقادتها ربما في يناير/كانون الثاني.
وأشارت مصادر رفيعة المستوى إلى أنه خلال المحادثات “الصعبة” بين واشنطن وحكومة تل أبيب، تم تحذير إسرائيل “بشكل قاطع” من أنها يجب أن “تخفض عدد الضحايا المدنيين في غزة”.
ومنذ 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الأربعاء أكثر من 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا.
(وكالات)
لعنة الله على الظالمين المعتدين الآثمين من حثالة حفدة القردة و الخنازير الله يسحقكم سحق أمريكا اللعينة الخبيثة وعصابة غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ناصر المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸🤕✌️🚀
ٱمييين. ٱٱٱميين. ٱدٱٱمييين يا سميع يا بصير. يا قهار يا جبار. انتقم من بني صهيون و من والاهم
آمين يا رب العالمين
هؤلاء لم يكفهم 60 يوما من انهار الدماء الجارية بل يريدون اضافة 23 يوما ذلك لم يحدث حتى من داعش او المغول او التتار او اقسى انواع الهمج و البربر اسف نسيت حدث من الغرب من ابادة اجناس بكاملها مثل الهنود الحرب و ملايين القتلى في حروب عالمية و قنابل ذرية على مدن و ليس على معسكرات في اليابان و ملايين الافارقة للاستعباد و كل جريمة المذبوحين انهم قالوا لا للغرب و رفضوا الخضوع و الخنوع و الاستسلام تحت اسم التطبيع و ارادوا تحرير اسراهم و ارضهم و قاتلوا المحتل هذا هو الغرب الذي صدعنا بقيمه و مثله و ديمقراطيته
اللهم انتقم من الظالمين الكفرة قتلة الاطفال والنساء والشيوخ العزل ، أمريكا والغرب الصليبي المجرم المنافق الذي يدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان هم من يذبحونها حتي النخاع عندما يتعلق بحقوق الإنسان العربي وخاصة الفلسطيني . …
تحيا غزة وتحيا فلسطين المحتلة من البحر للنهر
…ما يحدث قبيح وبشع ويهتك المبادىء الإنسانية في العالم …الولايات المتحدة ودون مبالغة في موقف مخزي واجرامي ومغطي لجرائم الحرب والابادة الجماعية في غزة …يجب أن تجبر أمريكا إسرائيل على وضع اهداف واقعية …وأيضا الايضاحات بشان التنازلات من قبل حماس المطلوبة لإنهاء هذا القبح …وبعد الحرب الافضل للعالم ان يذهب نتنياهو لبيته وتقوم حكومة في إسرائيل تنظر للامور بشكل واقعي وليس إيديولوجي متطرف .
الامبريالي الامريكي يعطي الضوء الاخضر للمجرم الصهيوني لمزيد من الابادة والتطهير العرقي على طريقة المافيا
زعيم المافيا القابع في البيت الابيض يمدد المهلة للزعران ليتم المهمة التي كلفه بها
لا قيمة لارواح الاطفال والنساء والمدنيين والمرضى ولا حتى المسنين
الهدف بث الرعب في نفوس الجميع وحرق الاخضر واليابس و الحفاض على كلب الحراسة الصهيوني كرأس حربة لنهب الثروات العربية وابقاء العرب سوقا مفتوحة للرأسمالية العالمية
هههها ….؟؟؟؟ منطق لا يفهمه إلا ” المجانين ” ….