واشنطن بوست: أمريكا تعتزم تخفيف انتقادات حقوق الإنسان لإسرائيل وروسيا

واشنطن: ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم تخفيف الانتقادات لإسرائيل وروسيا والسلفادور حول حقوق الإنسان.

واستندت الصحيفة إلى مسودات التقارير السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان.

ومسودات التقارير المتعلقة بتلك البلدان أقصر بكثير من تلك التي أعدتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

ولم تصدر وزارة الخارجية تقارير رسميا هذا العام بعد، والتي تغطي وقائع العام الماضي. وعادة ما يتم إصدار هذه التقارير السنوية في مارس/ آذار أو أبريل/ نيسان من كل عام.

ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في إحاطة للصحافيين أمس الأربعاء: “تمت إعادة هيكلة تقرير حقوق الإنسان لعام 2024 بطريقة تزيل التكرار وتزيد من سهولة قراءة التقرير”.

وتابع: “الهدف من التقرير ليس رصد كل انتهاك لحقوق الإنسان حدث في كل بلد على حدة. بل هدفه أن يكون توضيحيا ويقدم صورة واسعة لما هي عليه أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع في كل بلد”.

(رويترز)