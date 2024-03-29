واشنطن بوست: أمريكا تعتمد المزيد من القنابل والطائرات الحربية لإسرائيل

واشنطن: ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أعطت في الأيام القليلة الماضية الضوء الأخضر لإرسال قنابل ومقاتلات بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، حتى مع إبدائها علنا مخاوفه حيال هجوم عسكري متوقع في رفح.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين في البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية القول إن مجموعات الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة إم.كيه84 ألفي رطل و500 قنبلة إم.كيه82 خمسئة رطل.
تقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل، وهي حليفتها منذ فترة طويلة.
وتغدق الولايات المتحدة على إسرائيل بدفاعات جوية وذخائر، لكن بعض الديمقراطيين والجماعات الأمريكية العربية تنتقد دعم إدارة بايدن الكبير لإسرائيل، والذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالطمأنينة بالإفلات من العقاب.
(رويترز)
القانون الدولي والمحاكم الدولية الا تخجل من وجودهم .الا من عقوبات على من يعطي القاتل السلاح
أمريكا هي من زرعت عصابة الشر الصهيونية التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸
بعد السابع من اكتوبر.. عرفنا الوجه القبيح لأمريكا والكيان ..
إزدواجية التعامل وخروج عن القانون الدولي .. فهؤلاء لا يحترمون المواثيق والاتفاقيات والقانون …
الأنظمة العربيه حريصة جدا على المحافظة على هذه الإتفاقيات والمواثيق بالرغم من أنها تنتهك حقوق العرب …
العرب من خندق الصمت والذل والخنوع … إلى خندق مساعدة الكيان في شتى أنواع المساعدة لماذا ؟؟ ملتزمون بالإتفاقيات التي لاتحقق لهم إلا سوى الذل والعار …
يأتي المجرم ويذكرهم في كل زيارة بهذه الإتفاقيات والا سأستبدلكم …
نقول للحكام لماذا أنتم حائفون وخلفكم شعوب بالملايين … لماذا لا تقولون هذه إرادة شعوبنا .. لماذا نلتزم بالإتفاقيات والكيان غير ملتزم بكل المواثيق والقوانين الدوليه ؟
لماذا لاتكونوا ضاغطين ان لم يلتزم الكيان فنحن لن نلتزم ….
لماذا السجون ملئية بالأحرار؟؟
لماذا لا تخرجوهم نكاية في الكيان ..
هل كل هذا من أجل إرضاء الكيان وسيدكم في البيت الأبيض؟؟
وأنتم أيها الوطنجيه والسحيجة فكروا جيدا بهذه الأسئله
صناديد الفرسان يقفون لهم كشوكة في حلوقهم وعقولهم .
الفاشلون بكل المقاييس وبكل ما لديهم من قوة وان شاء الله تعالى وتبارك سيكون النصر حليف الفرسان قاهرين الجيش الجبان .
دولة ارهاب تدعم دولة ارهاب .
مصانع الارهاب تخرج من هذين .
ألم نقل في تعليق سابق: متى نتفق على أنْ لا خلافات حقيقيّة بين الولايات المتحدة الأمريكيّة وإسرئيل.هي خلافات شكليّة في الإعلام؛ أما ما وراء الكواليس فحابيب.إعلامهم مخادع مضلل كذاب…ونشر صور من الخلافات تلك ترويج لأكاذيبهم التي تمتدّ من الشرق إلى الغرب.لعدم ترويجها؛ أوقفوا نشرها ولو جاءت في كبريات وكالات الأنباء والأخبار.
ودعوهم ينبحون لوحدهم كالكلاب.
ولا تزال الحكومات العربية تصدق الأمم المتحدة وتحترم القوانين مثل الحمقى
على الحكومات العربية والإسلامية أن تقطع علاقاتها مع أمريكا… يشهد الله أننا لا نتفق مع تصرفات الحكومات العربية في الصراع الفلسطيني الصهيوني .
(الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَاً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ).
لا حول ولا قوة إلا بالله
أذن آمريكا مازالت تصر على اباده قطاع غزه ولم يعد هناك عاقل يصدق القرار السياسي الأمريكي المراوغ الخادع الكذاب ومعه بكل وضوح العرب الصهاينه الذين يحمون دوله الآحتلال النازي ،الان الأمل الوحيد هو تحرك الشعوب العربيه والاسلاميه ،افيقوا قبل ان نندم جميعا ؟؟؟؟؟
اتفق مع تعليق الدكتور جمال البدري لان نشر
اخبارهم فيه تخدير للرأي العام لصالح الكيان
الصهيوني والامبريالية الأميركية.
اقترح على المقاومة الاعلان عن وقف تام لأية
مفاوضات في موضوع الأسرى بالوقت الحاضر. وارباك حسابات الصهاينة والامريكان حتى يتم الموافقة على أساسيات مطالب المقاومة بإصرار وعناد..لسحب البساط من
نتنياهو داخليا.