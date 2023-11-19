واشنطن بوست: إسرائيل وحماس تقتربان من اتفاق لوقف إطلاق النار

واشنطن: ذكر تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.

وفي اتفاق تم التفاوض عليه بوساطة أمريكية، يبحث الطرفان المتحاربان وقفا لإطلاق النار لمدة خمسة أيام يمكن خلاله إطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية.

جاء ذلك في تقرير للصحيفة مساء السبت نقلا عن أشخاص مطلعين على المفاوضات.

وردا على التقرير، كتبت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، عبر منصة “إكس”، تويتر سابقا،: “لم نتوصل إلى اتفاق بعد، لكننا نواصل العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق”.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن إطلاق سراح الرهائن يمكن أن يبدأ في الأيام القليلة المقبلة، بشرط ألا تكون هناك مشاكل في اللحظة الأخيرة. وينبغي أن يسمح وقف الأعمال العدائية أيضا بوصول قدر أكبر بكثير من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود، من مصر إلى قطاع غزة.

وتم إعداد مسودة الاتفاق خلال أسابيع من المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة بين إسرائيل والولايات المتحدة وحماس.

(د ب أ)