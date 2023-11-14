واشنطن بوست: الإعلان قريباً عن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لمدة 5 أيام مع تبادل الأسرى والمحتجزين

واشنطن- “القدس العربي”: أفادت صحيفة “واشنطن بوست” أن إسرائيل وحركة حماس تقتربان من التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، من شأنها إطلاق سراح العشرات من النساء والأطفال.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤول إسرائيلي إن الاتفاق قد يتم الإعلان عنه خلال أيام إذا تم حل التفاصيل النهائية.

وأوضح المسؤول أن “الخطوط العريضة العامة للصفقة مفهومة”.

ويدعو الاتفاق المبدئي إلى إطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية بالتزامن مع إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الإسرائيليين في مجموعات.

وبحسب ما ورد، تريد إسرائيل إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الذين تم أخذهم من المستوطنات، ولكن من المرجح أن يكون العدد الأولي أقل.

وقد أشارت حركة حماس إلى أنها مستعدة للإفراج عن 70 طفلاً وامرأة، وفقاً لبيان على تلغرام.

ومن غير الواضح عدد الذين ستفرج عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار ربما لمدة خمسة أيام سيصاحب تبادل الأسرى والمحتجزين.