واشنطن بوست: الحكومة الصينية اخترقت مكتب العقوبات بوزارة الخزانة الأمريكية

واشنطن: ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أمس الأربعاء، أن متسللين تابعين للحكومة الصينية اخترقوا مكتب وزارة الخزانة الأمريكية المسؤول عن العقوبات الاقتصادية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن المتسللين استهدفوا أيضا مكتب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين.

كانت الوزارة قد كشفت في وقت سابق من الأسبوع في رسالة إلى المشرعين أن متسللين سرقوا وثائق غير سرية ضمن “حادثة كبيرة”.

ولم تحدد الوزارة المستخدمين أو الإدارات المتضررة.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيو، ردا على سؤال حول تقرير الصحيفة، إن الادعاء الأمريكي “غير العقلاني ولا أساس له من الصحة” ويمثل “هجمات تشويه سمعة” ضد بكين.

ولم ترد وزارة الخزانة بعد على طلبات للتعليق على تقرير واشنطن بوست.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن أحد أهم مجالات الاهتمام بالنسبة لحكومة بكين هي الكيانات الصينية التي قد تفكر الحكومة الأمريكية في استهدافها بعقوبات مالية.

(رويترز)