واشنطن بوست: الولايات المتحدة منحت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل

أنقرة: قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن “الولايات المتحدة منحت إسرائيل عشرات الآلاف من أطنان القنابل لاستخدامها في هجماتها على غزة، لكنها لم تأخذ في الاعتبار الشروط الإنسانية في قوانينها”.

وأوضحت الصحيفة في خبرها، أن الولايات المتحدة أرسلت ما لا يقل عن 15 ألف قنبلة وأكثر من 50 ألف قذيفة مدفعية، بما في ذلك ألفي كيلوغرام من القنابل الخارقة للتحصينات، إلى إسرائيل منذ بدء الهجمات على غزة.

وأضافت أن ارتفاع عدد الشهداء في غزة أثار تساؤلات حول مسؤولية الولايات المتحدة في ضمان سلامة المدنيين، مشيرةً إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتعرض لضغوط متزايدة لتزويدها إسرائيل بالأسلحة.

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وتزامن ذلك مع حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء السبت، 17 ألفا و997 شهيدا، و49 ألفا و229 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)