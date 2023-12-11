واشنطن بوست: الولايات المتحدة منحت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل

أنقرة: قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن “الولايات المتحدة منحت إسرائيل عشرات الآلاف من أطنان القنابل لاستخدامها في هجماتها على غزة، لكنها لم تأخذ في الاعتبار الشروط الإنسانية في قوانينها”.
وأوضحت الصحيفة في خبرها، أن الولايات المتحدة أرسلت ما لا يقل عن 15 ألف قنبلة وأكثر من 50 ألف قذيفة مدفعية، بما في ذلك ألفي كيلوغرام من القنابل الخارقة للتحصينات، إلى إسرائيل منذ بدء الهجمات على غزة.
وأضافت أن ارتفاع عدد الشهداء في غزة أثار تساؤلات حول مسؤولية الولايات المتحدة في ضمان سلامة المدنيين، مشيرةً إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتعرض لضغوط متزايدة لتزويدها إسرائيل بالأسلحة.
وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وتزامن ذلك مع حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء السبت، 17 ألفا و997 شهيدا، و49 ألفا و229 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
(الأناضول)
المشكلة انها ليست محصورة بين الفلسطينيين والصهاينة..بل انها ابعد من ذلك أنها قضية وجود عربي ..صراع مابين الأمريكان والعرب والدول الإسلامية.. انها قضية وجود..هذه الإدارة تستخدم إسرائيل كقوة ضاربة متقدمة..معللة ذلك بالدفاع عن الدولة اليهودية..بل هو بالحقيقة دفاع عن الصهيونية التي لا تنحصر تركيبتها على اليهود بل هنالك ملاليبن من الصهاينة المتطرفين من مسيحيين ومسلمين وحتى هندوسين وبوذيين..لارحمة لهم ولااحساس يتأثر بكل ما يبث من صور مرعبة لأطفال يقتلون وجثث رجال ونساء تحت الأنقاض.. وأطلال لدور وبنايات..قرار إعلان الحرب او ايقافها او البدء بالتفاوض ليس بيد الكيان الصهيوني بل أميركا هي من تقرر..الالاف الأطنان من القذائف وكأنهم يقاتلون قوة عظمى كروسيا والصين.. وليس مسلحين متسلحين ببنادق وبعض العبوات الصغيرة…انها مسألة وجود ياعرب اصحوا…غدا ستسحقون كما تم تدمير العراق وليبيا والسودان وسوريا وقبلها لبنان.
الولايات المتحدة الامريكية شريك فعلي و الآمر الفعلي لهذه المذابح في حق الفلسطينيين و هذا يعرفه العام و الخاص.
السؤال المطروح أين أحرار العالم
و إلى متى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شريك فعلي؟ بل هي راعية اسراديل ومعقل الصهيونية وتشارك بالألف الجنود في الحرب على غزة وتترك الضفة الغربية ليهود تل أبيب. تمد اسراديل بالطاءرات الحربية وتطبع مليارات الدولارات وتضمن الحصانة اسراديل من اي محاسبة او قرار اممبمن مجلس الأمن في غير صالحها. أمريكا عدوة شعوب العالم والشعب الفلسطيني خاصة يجب أن يتخدها العالم بأسره عدوا وببادلها العداء بقطع العلاقات بما فيها الدولار … لايمكن الإستمرار في قبول هدا الاستخفاف الأمريكي بنا جميعا. طاعة أمريكا فسق ومحاربتها، كل حسب استطاعته جميعا كدوا إسلامية بالحديد والنار. ولنا في مليشيات فلسطين، تحت الحصار وظروف قاسية المال على البطولة والشرف. نعتز ديننا ونفتخر بعروبتنا ،فلسطين عربية والموت لاسراءيل ومن وراءها جميع المارقين ،السفلة من دول الناتو
أعلن عمال ميناء برشلونة الإسباني، رفضهم السماح لأي سفن تحمل الأسلحة بالعمل داخل الميناء، رافضين العنف
الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي المحتلة، متهمين الأمم المتحدة بالتقاعس عن أداء دورها.
وقال العمال في بيان لجمعيتهم، إن من واجبهم الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدفاع عنه، في الوقت
الذي نسيته الدول الموقعة عليه.
سؤالي هو كالتالي : لماذا لا تشحن فيه الدول العربية جزءا من أسلحتها إلى غزة ؟
ولا بد من تحرير العالم الإسلامي والعربي من الهيمنة الأمريكية والأوروبية والبريطانية من خلال تحسين الحضور السياسي والبحث العلمي في الأسلحة الفريدة التي تدخل في إطار قوله تعالى: “وأعدوا لهم ماستطاعتم من قوة”. أليس من العار أن نرى الجميع يموتون كل يوم؟
الولايات المتحدة وغيرها من صهاينة العالم ، لا يكتفون فقط بمد سفاحي الكيان الصهيوني بالاسلحة فقط ، بل يشاركونهم في إبادة اطفال غزة ونسائها وتدمير كافة مقومات الحياة فيها .. الغريب أن ذلك كله يحدث بمباركة الحكومات العربية والإسلامية وسكوتها المريب ، والتي في أحسن أحوالها تتقيأ بعض التصريحات الخجولة التي يخالف ظاهرها باطنها !.
و نحن منحناهما معا آلاف الأطنان من الغضب و الإستنكار …..
نعم..هم منحوهم ألاف الاطنان من القنابل و الاسلحة و الذخائر..السؤال الوجيه ،ماذا منحنا نحن للفلسطينيين غير الحصار و الاجبار و الشعارات التنديد و الاستنكار..و الظغط عليهم للقبول بالفتات ..يا امة ضحكت من خنوعها و خضوعها و عمالتها باقي الامم..قسما بالله لولا حركات المقاومة في فلسطين التي لم تقبل و لم ترضى بالامر الواقع و مازالت توجه فوهات بنادقها الى صدور الأعداء .لأصبحنا في خبر كان..و لن يذكرنا حتى أراذل القوم..
يجب أن تدفع امريكا الثمن..وايتام غزة من أبناء الشهداء يجب أن يثأروا من جلاديهم في المستقبل..ليتم تشكيل كتيبة غزة للثأر من امريكا وإسرائيل من ايتام غزة للثأر الاحمر.
يجب أن لا يشعر امريكي او إسراءيلي بالأمن
اينما يكون.