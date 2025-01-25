واشنطن بوست: ترامب يقيل 12 مفتشا عاما على الأقل

واشنطن: ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقالت ما لا يقل عن 12 مفتشا عاما مستقلا يعملون في وكالات اتحادية رئيسية، في عملية تطهير جرت في وقت متأخر الجمعة.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها إن الوكالات تشمل وزارات الدفاع والخارجية والنقل وشؤون قدامى المحاربين والإسكان والتنمية الحضرية والداخلية والطاقة.

من جهتها ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن التطهير شمل 17 وكالة لكنه استثنى المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز.

وقالت “واشنطن بوست” إن عمليات الفصل “تنتهك على ما يبدو القانون الاتحادي الذي يتطلب أن يتلقى الكونغرس إشعارا مدته 30 يوما بأي نية لفصل من يشغل منصب المفتش العام”.

وأوضحت الصحيفة أن عملية التطهير هذه قد تمهد الطريق أمام ترامب لتعيين أشخاص موالين له في منصب المفتش العام في تلك الوكالات.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلبات للتعليق على تلك التقارير.

ويتركز دور المفتش العام في إجراء تحقيقات في عمليات الهدر والاحتيال وسوء السلوك في الحكومة. ويمكن إقالته من قبل الرئيس أو رئيس الوكالة التي يعمل بها اعتمادا على من رشحه أو عينه.

وأوضحت صحيفة “واشنطن بوست” أن معظم المفصولين كانوا معينين من فترة رئاسة ترامب الأولى. وقالت إن المفتشين تلقوا رسائل بالبريد الإلكتروني من مدير شؤون الموظفين بالبيت الأبيض تفيد بأنه تم فصلهم بشكل فوري.

(رويترز)