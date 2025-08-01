واشنطن بوست: حتى أشد مؤيدي إسرائيل حماساً باتوا يدركون حقيقة المجاعة في غزة ومسؤولية نتنياهو عنها

لندن- “القدس العربي”:

قال المعلق في صحيفة “واشنطن بوست” شادي حميد، إن المدافعين عن إسرائيل في الولايات المتحدة باتوا يعترفون بحقيقة ما يحدث في غزة من مجاعة ودمار.

وبدأ الكاتب مقالته بالقول: “شيء ما يتغير”، فقد وصل الضغط الدولي على إسرائيل إلى مستوى جديد، حيث صدمت صور الأطفال الفلسطينيين الجائعين ضمائر حتى مؤيديها القدامى. وأعلنت فرنسا عن خططها للاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول/ سبتمبر. وأعلنت بريطانيا استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وتلتزم بحل الدولتين.

ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب أبدى رد فعل حادا تجاه صور الأطفال المتألمين، رافضا ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه “لا يوجد مجاعة في غزة”، قائلاً: “هؤلاء الأطفال يبدون جائعين للغاية… هذا كلام مجاعة حقيقي. أراه، ولا يمكنك تزييفه”.

كما دقت أصوات مؤثرة من حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” أو “ماغا” ناقوس الخطر، ومن بينها النائبة مارغوري تايلور غرين، التي أصبحت أول جمهورية في الكونغرس تصف ما يحدث في غزة بأنه “إبادة جماعية”. ويرى المستشار السابق لترامب، ستيفن بانون مشكلة أعمق، حيث قال لمجلة “بوليتيكو”: “يبدو أن داعمي حركة ماغا ممن هم تحت سن 30 عاما لا يدعمون إسرائيل أبدا ” وأن محاولة “نتنياهو إنقاذ نفسه سياسيا بجر أمريكا إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط أبعدت شريحة كبيرة من مؤيدي ماغا الأكبر سنا”.

ويعلق حميد أن حديث بانون قد يكون مبالغة في تقدير التحول من إسرائيل في أوساط المحافظين الأمريكيين، إلا أنه محق في أن إسرائيل تفقد دعمها في أوساطهم.

وحتى قبل أن تظهر أزمة المجاعة في وسائل الإعلام الدولية، قالت نسبة 50% من الجمهوريين والبالغين ذوي الميول الجمهورية الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، إن لديهم نظرة سلبية تجاه إسرائيل، بزيادة عن 35% في عام 2022.

وأشار الكاتب إلى قول ترامب بأنه سيعمل مع الأوروبيين لإقامة مراكز توزيع في غزة وزيادة دخول المساعدات إليها، فيما قال نتنياهو إنه أمر بوقف تكتيكي للقتال في مناطق بالقطاع من أجل دخول “الحد الأدنى” من المساعدات.

وبالنسبة للفلسطينيين، فهذه جهود قليلة ومتأخرة جدا. ويأتي استئناف إسرائيل المؤقت للمساعدات بعدما قطعت في آذار/ مارس كل الإمدادات عن القطاع. وبمجرد ظهور سوء التغذية الحاد، يمكن أن يكون الضرر طويل الأمد، وخاصة لدى الأطفال. وتكافح الأجساد التي أنهكها الجوع ولا أن تستوعب حتى أبسط احتياجاتها الغذائية.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، توفي ما لا يقل عن 111 شخصا، بينهم 81 طفلا، بسبب الجوع. وعليه، يجب أن تكون الأولوية الآن لمنع المزيد من المعاناة. والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو وقف إطلاق نار دائم وإنهاء حرب أودت بحياة أكثر من 60,000 شخص، وربما عشرات الآلاف غيرهم، وفقا لدراسة حديثة نشرت في المجلة الطبية البريطانية “لانسيت”. ويعلق حميد قائلا إن المشكلة تكمن في نتنياهو الذي كانت لديه الرغبة في إطالة أمد الحرب.

ومع أن قادة الجيش الإسرائيلي توصلوا في تموز/ يوليو 2024 إلى أن أهداف إسرائيل من الحرب قد تحققت، ولن يحقق استمرارها أي هدف عسكري واضح، ولكن وقفها سيكون بمثابة انتحار سياسي لنتنياهو داخل ائتلافه اليميني المتطرف. بمعنى آخر، لم يكن من الضروري أن تستمر الحرب لمدة 12 شهرا وكل الدمار الناتج عنها.

ويقول حميد إن العالم بدأ يصحو على هذه الحقيقة الصارخة. حتى أن بعض أشد المدافعين عن إسرائيل، مثل الصحافي حافيف ريتيج، أقروا بحقيقة “الجوع الشديد” بعد أن أنكروا الأدلة لأشهر. وكتب أميت سيغال، كبير المراسلين السياسيين في القناة 12 الإسرائيلية، مؤخرا أن “غزة ربما تقترب من أزمة جوع حقيقية”.

وهذه اعترافات مترددة، مليئة بالحذر. و”أنا شخصيا أتردد في الثناء عليهم لما يتمتعون به من أدنى درجات الوعي الأخلاقي والنزاهة الإنسانية، لكن الأمر مهم”، كما يقول حميد. ويضيف: “لدي أصدقاء فلسطينيون يردون، وهذا مفهوم، بأن منتقدي سلوك إسرائيل الصريحين يتصرفون بسوء نية، وأنه كان ينبغي عليهم التحدث علنا في حين كان من الممكن أن يحدث ذلك فرقا لآلاف الفلسطينيين الذين ماتوا بالفعل أو يتضورون جوعا، كلامهم صحيح. ولكن في الوقت نفسه، يجب على الحركة المؤيدة للفلسطينيين أن تكون خيمة كبيرة وترحب بأي شخص على استعداد للتشكيك في مواقفها السابقة وتحديثها في مواجهة الأدلة الدامغة على جرائم إسرائيل ضد الإنسانية”.

وعبّر الكاتب عن أمله في إدراك أشد مؤيدي إسرائيل حماسة من أن هذه الحرب، وهذه الإبادة، تلحق وصمة عار أخلاقية دائمة بدولة يؤمنون بها وكرسوا أنفسهم للدفاع عنها. وحتى الآن، كلما قدمت إلى المتشددين المؤيدين لإسرائيل أدلة على ارتكاب إسرائيل أفعالا سيئة، كانوا يصرون على ضرورة وجود تفسير. فاعتقادهم، هو أشبه بالإيمان في الواقع، وهو أن إسرائيل جيدة وطيبة، وبالتالي فهي غير قادرة على ارتكاب شيء مثل الإبادة الجماعية. من الصعب مجادلة من يبنون إيمانهم على الإسقاطات لا على الحقائق.

وفي هذا السياق، تعد حكاية شاؤول مغيد، أستاذ الدراسات اليهودية في جامعة هارفارد، مُفيدة. حيث قال: “سألت ذات مرة شخصا أعرفه عن قُرب، وهو صهيوني متحمس: ما الذي يمكن لإسرائيل أن تفعله ليجعلك لا تؤيدها؟”. صمت للحظة قبل أن ينظر إلي ويقول: “لا شيء”. ولكن عندما يتحول اللاشيء إلى شيء، فمن المفترض أن خطا أحمر لدى مؤيدي إسرائيل والكثيرين قد تم خرقه، وواشنطن وحدها هي التي تملك هذا النوع من النفوذ القادر على تغيير سلوك إسرائيل بشكل ملموس. لكن إدارة تلو الأخرى لم تكن مستعدة لاستخدام هذا النفوذ. وأولئك منا الذين يدعون من أجل مستقبل أفضل للفلسطينيين يجدون أنفسهم في موقف محرج، إذ يضعون ثقتهم في تقلبات ترامب، وهو أمر ليس بالجيد أبدا، لكن هذا هو وضعنا الحالي.

إنه قليل جدا، متأخر جدا، لكنه ليس متأخرا أيضا، فلا يمكن إرجاع الموتى، لكن لا يزال من الممكن إنقاذ الأحياء. من أجلهم، يجب أن نكون مستعدين لقبول النعم كإجابة، حتى لو جاءت من جهات غير متوقعة. وهناك جهة واحدة غير متوقعة هي الأهم الآن: إدارة ترامب. وقد ينحني القوس الأخلاقي للكون نحو العدالة، لكنه لا ينحني من تلقاء نفسه، ولا ينحني بالسرعة الكافية. إذا كان ترامب، من بين جميع الناس، قادرا على أن يكون أداة إنهاء هذه الكارثة، فعلينا أن نتجاوز كبرياءنا وشكوكنا وندعو أن يصبح رد فعله الغريزي تجاه الأطفال الجياع شيئا أكثر من مجرد كلمات، كما يقول حميد.