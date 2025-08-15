واشنطن بوست: عن “بيليه الفلسطيني” ومحمد صلاح وقتل إسرائيل اللاعبين الرياضيين الفلسطينيين

لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً أعده نيحا مسيح وأوري ليفي وحازم بعلوشة، تناول سيرة لاعب كرة القدم الفلسطيني سليمان العبيد، الذي يعد من أبرز الشخصيات وأكثرها شعبية في الرياضة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ركلة المقص التي سجلها العبيد ضد اليمن في بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010 شكّلت لحظة فارقة في مسيرته الكروية، فيما أكد منافسوه السابقون ومسؤولو كرة القدم أنه كان شخصية ملهمة في غزة، حيث تحظى الرياضة بقاعدة جماهيرية واسعة.

الأسبوع الماضي، قُتل العبيد (41 عاماً)، وهو أب لخمسة أطفال، بشظايا قذيفة دبابة إسرائيلية أثناء بحثه عن المساعدة في خان يونس، وفق ما ذكرته عائلته. وقد أثار مقتل “بيليه الفلسطيني” تفاعلاً واسعاً عالمياً، خاصة بعد منشور مؤثر لنجم ليفربول محمد صلاح على وسائل التواصل الاجتماعي.

فعندما غرد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في 8 آب/ أغسطس معلناً وداع العبيد من دون الإشارة إلى ظروف وفاته، كتب صلاح في اليوم التالي: “هل يمكنكم إخبارنا كيف مات، وأين، ولماذا؟”، لتلقى تدوينته أكثر من 115 مليون مشاهدة.

وقالت ديما سعيد، المتحدثة باسم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إن تدوينة صلاح كانت “عظيمة”، مضيفة أن ظهور رياضيين عالميين بحجم محمد صلاح ودفاعهم عن الرياضيين الفلسطينيين يشكّل ضغطاً على اليويفا والفيفا لاتخاذ موقف من قتل اللاعبين الفلسطينيين.

وبحسب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، قُتل خلال الحرب أكثر من 662 رياضياً من مختلف الأنشطة، قرابة نصفهم من لاعبي كرة القدم، بينهم مدربون وحكام وإداريون.

وفي رد على صلاح، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني إن المراجعة الأولية “لم تعثر على أي سجلات لأي حادث” يتعلق بالعبيد. لكن بعد أيام من تدوينة صلاح، أعلنت مؤسسة الاتحاد الأوروبي للأطفال مبادرة مع ثلاث منظمات إنسانية لمساعدة أطفال غزة، كما ظهر طفلان فلسطينيان لاجئان في حفل توزيع الميداليات بختام إحدى مباريات اليويفا، وسط لافتات كتب عليها: “أوقفوا قتل الأطفال. أوقفوا تجويع المدنيين”.

ونقلت واشنطن بوست عن شقيق العبيد، أيمن، قوله إنهما كانا، صباح السادس من آب/ أغسطس، بين مئات الأشخاص المنتظرين أمام منشأة لمؤسسة غزة الإنسانية في خان يونس. وأضاف: “كانت الدبابات الإسرائيلية قريبة، وأطلقت طلقات تحذيرية، وفجأة سمعنا إطلاق نار من مكان قريب جداً. ثم صرخة أخي، كانت أسنانه محطمة ورأيت جرحاً كبيراً في ساقه”.

وأوضح أن العبيد أصيب بشظية حوالى الساعة 8:30 صباحاً وتوفي على عربة في طريقه إلى المستشفى، فيما أصيب اثنان من أطفاله في الحادث ويتلقيان العلاج في مستشفى ناصر. وقد ورد اسم العبيد بالفعل ضمن قائمة الوفيات الصادرة عن المستشفى في ذلك اليوم.

وتلفت الصحيفة إلى أن مقتل العبيد يندرج في سياق أوسع، إذ وثقت الأمم المتحدة حتى 31 تموز/ يوليو مقتل 1,373 شخصاً في غزة أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، بينهم 859 قتلوا قرب مواقع مؤسسة غزة الإنسانية.

وفي حديثها عن زوجها، قالت دعاء العبيد: “كان أباً عظيماً، حريصاً دائماً على أطفاله، أراد لهم أن يتعلموا ويكبروا ليصبحوا أفضل. طوال العام الماضي فعل كل ما يستطيع لتأمين الطعام والماء لهم. فعل ذلك يوم مقتله أيضاً”.

تعيش دعاء في مخيم نازحين مكتظ يضم نحو 200 شخص في مدينة غزة. أكبر أطفالها يبلغ 15 عاماً، وأصغرهم 5 أعوام.

عرفت غزة دائماً بشغفها بكرة القدم. فقد نشأ العبيد في مخيم الشاطئ للاجئين بغزة، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي خدمات الشاطئ، ثم لعب للمنتخب الفلسطيني ونادي مركز شباب الأمعري بالضفة الغربية، مسجلاً أكثر من 100 هدف خلال مسيرته.

ووصف محمود وادي، لاعب المنتخب الفلسطيني والمحترف في دوري نجوم قطر، العبيد بأنه “قدوة حقيقية، يمتلك مهارة كبيرة ويعرف كيف يستغلها”، مشيراً إلى أنه كان نجماً محبباً يحاط دائماً بالمعجبين في المناسبات الاجتماعية.

أما زميله محمد بلح فقال: “كان الجميع يحبه؛ المشجعون، الزملاء، وحتى المنافسون. كان سليمان أسطورة في كرة القدم الفلسطينية”.

بدوره، كتب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر سيفرين، في رسالة للاتحاد الفلسطيني، أن العبيد “لم يكن مجرد لاعب كرة قدم، بل مثال على أن الفرح والمهارة والفخر يمكن أن يزدهروا رغم المعاناة”، مضيفاً: “موهبته وتفانيه منحت أطفال غزة وخارجها سبباً للإيمان بمستقبل أكثر إشراقاً”.

وكان العبيد قد نشر في شباط/ فبراير الماضي مقاطع فيديو لنفسه وهو يبحث بين الأنقاض عن حذاء كرة قدم وقميص ممزق. كما قال في مقابلة عام 2016: “كرة القدم في غزة تعبير عن الشغف قبل كل شيء. راتبنا هو الاحترام والمكانة والسعادة التي نحظى بها، والقدوة التي نقدمها للناس”.