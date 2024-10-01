واشنطن بوست: فجوة متزايدة الاتساع بين رغبات أمريكا وأفعال إسرائيل

لندن – “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا شارك فيه كل من مايكل بيرنباوم وإلين ناكاشيما وياسمين أبو طالب وكارين دي يونج صوروا فيه ما قالوا إنها فجوة متزايدة الاتساع بين رغبات واشنطن وأفعال إسرائيل والتي تركت إدارة بايدن تكافح لتكييف جهودها الدبلوماسية.

أولا، تجاهلت إسرائيل الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لفرض وقف إطلاق النار في حربها المتصاعدة ضد حزب الله. ثم قتلت زعيم الحركة، حسن نصر الله، في هجوم ضخم، فاجأ واشنطن.

والآن، بعد صراع عطلة نهاية الأسبوع لتجنب غزو بري للبنان، تقوم إسرائيل بذلك بالضبط، مما يؤكد تجاهل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسلات إدارة بايدن وحدود تأثيرها على أفعاله.

وتعلق الصحيفة أن الفجوة الآخذة بالاتساع بين رغبات الولايات المتحدة والسلوك الإسرائيلي، تركت الإدارة تكافح لتكييف جهودها الدبلوماسية لاستيعاب رغبات نتنياهو.

الفجوة الآخذة بالاتساع بين رغبات الولايات المتحدة والسلوك الإسرائيلي، تركت الإدارة تكافح لتكييف جهودها الدبلوماسية لاستيعاب رغبات نتنياهو

وتقول إن الهوة بين الحليفين باتت واضحة بشكل خاص في الأيام التي تلت وعد البيت الأبيض يوم الأربعاء بأن إسرائيل ولبنان على وشك الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، فقط لينتهي الأمر بها إلى مجرد متفرج بينما تعهد نتنياهو في الأمم المتحدة بمنع تهديد حزب الله إسرائيل في المستقبل المنظور وتدمير قدراته.

مع تبني العديد من المسؤولين الأمريكيين الآن لنجاح إسرائيل وهي تمضي قدما، بزخم مذهل، في إضعاف حزب الله، يبدو أن أحداث الأسابيع الأخيرة تتناسب مع نمط تحث فيه الإدارة على عدم القيام بأفعال إسرائيلية محددة فقط لكي تتراجع لاحقا حتى تتجنب فرض شروط على المساعدات العسكرية لحليفتها.

وقد أوضح الرئيس جو بايدن رغبته في وقف فوري للقتال. عندما سئل في البيت الأبيض يوم الاثنين عما إذا كان على علم بأن إسرائيل تستعد لتوغل محدود في لبنان، قال: “أنا أكثر وعيا مما قد تعرفه، وأنا مرتاح لتوقفهم. يجب أن يكون لدينا وقف لإطلاق النار الآن”.

وتزعم إدارة بايدن أنها كانت قادرة على تشكيل السياسة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، وأخيرا إقناع نتنياهو هذا الأسبوع بشن توغل بري محدود فقط في جنوب لبنان بدلا من الغزو الكامل الذي كان يفكر فيه. لكن المسؤولين الأمريكيين أجبروا مرارا وتكرارا على مراجعة خطوطهم الحمراء، وتبرير القرارات الإسرائيلية بأثر رجعي والتي أعلنوا مسبقا أنها ستكون متهورة.

كما وانقسم المسؤولون الأمريكيون حول حكمة الحملة الإسرائيلية ضد حزب الله، وخاصة منذ مقتل نصر الله يوم الجمعة. ويقول البعض إنه إذا كان من الممكن توجيه ضربة كبيرة للمنظمة المسلحة دون إشعال صراع إقليمي أوسع يجتذب إيران، فإن هذا يعد نجاحا. ويركز آخرون بشكل أكبر على المخاطر.

وبالضرورة، أظهرت أحداث العام الماضي حدود قدرة إدارة بايدن التأثير على إسرائيل.

ويرى ريتشارد هاس، الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية: “إنها ضئيلة جدا. لقد مررنا في الأساس بـ 12 شهرا حيث دعت الإدارة إلى شيء واحد وفعلت إسرائيل شيئا آخر، في غزة. في الأيام القليلة الماضية كان لديك موقف حيث تصرفت إسرائيل مرة أخرى بشكل أحادي الجانب بمعنى عدم التنسيق معنا مسبقا. وفي هذه الحالة مرة أخرى، بدا أن الإدارة كانت على خلاف، داعية إلى وقف إطلاق النار عندما لم يكن لدى الإسرائيليين أي مصلحة في وقف إطلاق النار”.

وتقول الصحيفة إن مسار الحديث بين الطرفين كان معاكسا وواضحا تماما، وظهر في الأسبوع الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد جمع كبار المسؤولين الأمريكيين تحالفا دوليا يدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. تم الإعلان عن الصفقة في وقت متأخر من يوم الأربعاء، فقط ليتبعها صمت من الجانب الإسرائيلي يوم الخميس. بحلول يوم الجمعة، كان كبار المسؤولين الإسرائيليين يخبرون الصحافيين أنهم لم يفكروا بجدية مطلقا في شروط وقف إطلاق النار وأن نية نتنياهو كانت الاستمرار في المضي قدما بينما كان حزب الله يترنح.

لقد تطورت السياسة الأمريكية مع تكرار إسرائيل الاستمرار بغض النظر. وقد توصل بعض مسؤولي إدارة بايدن إلى فكرة محاولة إسرائيل توجيه ضربة حاسمة لحزب الله عندما تكون الجماعة في أزمة. وقال مسؤولان أمريكيان بارزان إن الحسابات تغيرت عما كانت عليه قبل بضعة أسابيع فقط، نظرا لضعف حالة الجماعة المسلحة. وتحدث المسؤولان، مثل غيرهما، بشرط عدم الكشف عن هويتهما للتحدث بصراحة عن المناقشات الحساسة.

في حين ركزت إدارة بايدن الكثير من جهودها لمدة عام تقريبا على منع التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، فقد أعجب بعض المسؤولين بعملية إسرائيل. بعد أن شلت إسرائيل اتصالات حزب الله وقتلت الكثير من قياداته العليا، فإنهم يعترفون بأن الوضع الآن مختلف تماما، مشيرين إلى أن إسرائيل في أقوى موقف لها منذ أن بدأ الجانبان في تبادل إطلاق النار بانتظام قبل عام بعد بدء الحرب في غزة.

في حين ركزت إدارة بايدن الكثير من جهودها لمدة عام تقريبا على منع التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، فقد أعجب بعض المسؤولين بعملية إسرائيل

ومع ذلك، قال كبار المسؤولين خلال عطلة نهاية الأسبوع إنهم ينصحون إسرائيل بعدم تنفيذ غزو بري للبنان، محذرين من أن مثل هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية من خلال بناء الدعم السياسي لحزب الله داخل البلاد وإطلاق العنان لعواقب لا يمكن التنبؤ بها على المدنيين والتورط الإيراني. ولم يكن من الواضح دائما أن المسؤولين الإسرائيليين يبلغون نظراءهم الأمريكيين بأهدافهم.

وتعلق إيلين ليبسون، مديرة برنامج الأمن الدولي في جامعة جورج ميسون وخبيرة في الشرق الأوسط، بالقول إن هناك “تبادلا مهنيا صادقا للتقييمات على الأرض”، على المستوى العسكري. أما على المستوى السياسي، “فلا أعرف ما إذا كانت هذه المحادثة صادقة كما ينبغي. هل يخبرنا القادة الإسرائيليون الذين لديهم السلطة حقا ما هي أهدافهم السياسية وما الذي يمكن تحقيقه أم لا؟”.

لقد أدى الافتقار إلى التواصل إلى إحباط قدرة الولايات المتحدة على المشاركة في كيفية إدارة الحرب – مع المخاطر التي تتعرض لها واشنطن وهي تحشد قواتها إلى المنطقة في محاولة لتحذير إيران من الانتقام.

وبينما كانوا ينتظرون الخطوة التالية لإسرائيل، كان مسؤولو إدارة بايدن يراقبون عن كثب رد فعل إيران، حيث ظهرت انقسامات واضحة بين الحكومة الجديدة للرئيس مسعود بيزيشكيان، الذي دعا إلى التضامن الدولي لدعم لبنان وحزب الله، والجيش الإيراني المتلهف للانتقام.

وعلى وجه الخصوص داخل الحرس الثوري الإسلامي النخبوي، قال علي فائز، رئيس برنامج إيران في مجموعة الأزمات الدولية: “هناك الكثير من السخط… لو كانت إيران قد خاضت مخاطر أكبر، لما كانت قد أشارت بشكل أساسي إلى الولايات المتحدة وإسرائيل بأنها تستطيع الإفلات من هذا النوع من قطع رأس الجيش الإيراني وحلفائه”، مثل حزب الله.

وبعد اغتيال الزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية في أواخر تموز/ يوليو في دار ضيافة بطهران في اليوم التالي لتنصيب بيزيشكيان، أقنعت الإدارة وحلفاؤها إيران بعدم الرد، خشية أن يؤدي ذلك إلى زعزعة مفاوضات السلام في غزة التي أصروا على أنها على وشك النجاح.

وقال فائز: “أعتقد أنهم توصلوا إلى استنتاج مفاده أن سياسة ضبط النفس” التي تعتقد إيران أنها أظهرته على مدى الأسابيع القليلة الماضية في مواجهة الهجوم الإسرائيلي المستمر على حزب الله كانت “تدفعهم إلى فخ”. والآن، مع ركوع أقوى وكلائهم في المنطقة، “أدركوا أن ضبط النفس كان الفخ”.

ومع ذلك، قال المحللون إن طهران كانت ثابتة في سعيها إلى تجنب أي مواجهة من شأنها أن تجر الولايات المتحدة إلى الحرب.