واشنطن بوست: في إدارة ترامب القادمة صقور إيران لن يكون لهم الأثر الكبير

لندن – “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “واشنطن بوست “تقريرا للصحافية أبيغيل هاوسلونر قالت فيه إنه وبعد وقت قصير من إطلاق إيران لنحو 180 صاروخا على إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر، كان لدى السناتور ماركو روبيو آراء قوية، مثل غيره من المشرعين الجمهوريين، حول ما يجب أن يحدث ردا على ذلك.

قال روبيو، السناتور الجمهوري عن فلوريدا، المرشح لمنصب وزير الخارجية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، على وسائل التواصل الاجتماعي: “إن التهديد ببقاء النظام من خلال أقصى قدر من الضغط والتدابير المباشرة وغير المتناسبة فقط لديه فرصة للتأثير على أنشطته الإجرامية وتغييرها”.

كما دعا حلفاء ترامب الآخرون في الكونغرس إدارة بايدن إلى إعطاء الضوء الأخضر للانتقام العسكري الإسرائيلي الشامل. واقترح البعض ضرب الترسانة النووية الإيرانية وتدمير مصافي النفط الخاصة بها. وحث آخرون على مشاركة الولايات المتحدة في مثل هذه الضربات.

وكتب السيناتور توم كوتون، الجمهوري عن أركنساس، الذي تم تداول اسمه أيضا كمرشح محتمل في إدارة ترامب، على موقع إكس في ذلك الوقت: “ادعموا إسرائيل بكل ما أوتيتم من قوة لتدمير أعدائنا المشتركين”.

وقال بريان هوك، المبعوث الخاص لترامب إلى إيران خلال فترة ولايته الأولى، لفوكس نيوز بيزنس إنه يتوقع أن ترد إسرائيل بهجوم “كبير”، بما في ذلك الاغتيالات المحتملة، والذي من شأنه أن يغير “توازن القوى في المنطقة” وقال إن الدولة اليهودية “تستطيع” و”ينبغي” لها أن تفعل ذلك.

فوز ترامب في الانتخابات يعني أن صقور السياسة الخارجية التقليديين في الحزب الجمهوري – الذين كانت إيران منذ فترة طويلة محور تركيزهم الرئيسي – قد أصبحوا صاعدين مرة أخرى

إن فوز ترامب في الانتخابات يعني أن صقور السياسة الخارجية التقليديين في الحزب الجمهوري – الذين كانت إيران منذ فترة طويلة محور تركيزهم الرئيسي – قد أصبحوا صاعدين مرة أخرى، حيث يستعد الحزب للسيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ ومجلس النواب.

بالنسبة لطهران، فإن الرسالة التي وجهها العديد من وكلاء ترامب اتخذت شكل تحذير واسع النطاق. يقولون إن سياسة الاسترضاء “الضعيفة” للديمقراطيين قد ولت و”استعدوا للخضوع تحت الضغط”.

ومن بينهم السناتور بيل هاغرتي، الجمهوري عن تينيسي، الذي شغل منصب السفير في اليابان خلال فترة ولاية ترامب الأولى ودعا إلى اتخاذ إجراءات قوية ضد إيران. وقال في مقابلة: “سيكون هناك انحراف كبير عن السياسة الخارجية لإدارة بايدن على كل المستويات”، مشيرا إلى اعتقاده بأنه سيكون هناك “إجراءات جريئة وفورية”، بما في ذلك فرض العقوبات، “والتي سيكون لها تأثير سريع للغاية”.

ولكن في حين كان أولئك الأكثر حرصا على هجوم أمريكي على إيران، أو حتى تغيير النظام، يتمتعون بنفوذ في إدارة ترامب الأخيرة، فإن العديد من المشرعين والمسؤولين الجمهوريين يحذرون من أن هذه الأصوات ستتمتع بنفوذ أقل بكثير هذه المرة.

وقال محللون إن اجتماعا سريا، أوردته صحيفة “نيويورك تايمز”، بين المقرب من ترامب إيلون ماسك وسفير إيران لدى الأمم المتحدة كمحاولة أولية لنزع فتيل التوترات بين واشنطن وطهران، قد يكون أول مؤشر من هذا القبيل على تحول زلزالي.

ورفض المتحدثون باسم فريق انتقال ترامب والبعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة وماسك التعليق.

وقال تريتا بارسي، الخبير في الشؤون الإيرانية ونائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي، وهو مركز أبحاث في واشنطن: “كانت هذه خطوة مثيرة للاهتمام للغاية”.

في حين أنهى ترامب خلال ولايته الأولى مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عقوبات صارمة وأمر باغتيال أحد أقوى جنرالات إيران، قاسم سليماني، فقد قام أيضا بمحاولات متكررة، وإن كانت فاشلة، لفتح حوار مع الإيرانيين. وقد فكر في عقد صفقة، بما في ذلك مؤخرا أثناء الحملة الانتخابية.

وعلق بارسي: “أعتقد أنه أراد ذلك حقا”، مفترضا أن الحكومة الإيرانية كانت تعتقد ذلك أيضا لكنه يعتقد أن الصقور تجاه إيران في إدارة ترامب أحبطوا تلك المساعي خلال إدارته الأولى، بما في ذلك مستشاره للأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو ومبعوث إيران هوك، وهو جزء من فريق انتقال وزارة الخارجية لترامب.

ولم يستجب بومبيو وهوك لطلبات التعليق.

ومنذ تركه الإدارة، كتب بولتون بشكل مهين عن “حماس ترامب للصفقة” وحذر في مقال رأي في تموز/ يوليو من أنه إذا عاد ترامب إلى المكتب البيضاوي، فإن “ميله إلى التعامل مع قضايا الأمن القومي ببساطة باعتبارها فرصا لإبرام الصفقات” قد يؤدي قريبا إلى “لقاء” بين ترامب والرئيس الإيراني الجديد.

سخر بولتون من الإدارة الأمريكية القادمة لاستمرارها في التشبث بـ “الخيال” بأن الصفقة مع إيران ممكنة

في مقال منفصل هذا الشهر، سخر بولتون من الإدارة القادمة لاستمرارها في التشبث بـ “الخيال” بأن الصفقة ممكنة.

وقال بارسي إنه بحلول كانون الثاني/ يناير، عندما يتولى ترامب منصبه للمرة الثانية، سيواجه شرق أوسط مختلفا تماما، حيث تقترب إيران وإسرائيل، وكذلك الولايات المتحدة وشركاؤها العرب، بشكل خطير من مواجهة كبرى.

وقال: “المنطقة على وشك الانفجار بالفعل، فالطريق من ‘أقصى ضغط’ إلى الصراع الفعلي اليوم أقصر بكثير مما كان عليه في عام 2017”.

لذا فإن حقيقة أن ماسك، أحد أقرب ممثلي ترامب، يبدو أنه تواصل مع الإيرانيين تشير إلى رغبة “في نزع فتيل التوترات، مع الاعتراف بأن هناك شهرين خطيرين للغاية في المستقبل وعليهم تجنب سوء التقدير”.

خلال إدارته الأولى، حث العديد من كبار مستشاري ترامب في نقاط مختلفة على اتخاذ إجراءات هجومية ضد إيران وروسيا وكوريا الشمالية – وهي مواقف غالبا ما تتعارض مع رغبته في التحدث مع الزعماء الأجانب المعادين لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم التوصل إلى اتفاق.

في عام 2019، كان “معظم” موظفي الأمن القومي لترامب يدفعون باتجاه شن ضربات هجومية على إيران، بعد أن أسقطت إيران مسيّرة أمريكية، وفقا لمسؤول سابق في الأمن القومي. قال هذا الشخص، الذي تحدث مثل بعض الآخرين بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات، إن بولتون، المدافع منذ فترة طويلة عن التدخل العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، “أراد ذلك بشدة”. جهز ترامب القوات الأمريكية لتنفيذ الضربات لكنه ألغى الخطة في اللحظة الأخيرة.

وكتب بولتون في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى صحيفة “واشنطن بوست” يوم السبت أن الرأي المؤيد للضربات كان “بالإجماع” بين المستشارين الذين حضروا الاجتماع في غرفة العمليات في ذلك الصباح.

وقال بارسي، مستشهدا بمحادثاته مع المسؤولين الإيرانيين، إن هناك حالتين أخريين على الأقل خلال فترة ولاية ترامب الأولى حيث “حاول الإيرانيون التواصل مع ترامب من خلال دول خارجية”. “لكن الأمر فشل بسبب تورط بومبيو” – وهو مؤيد قوي للعمل القاسي ضد إيران، “على الرغم من الجهود التي بذلها الإيرانيون للتعامل مباشرة مع ترامب وعدم الاضطرار إلى المرور عبر بومبيو، أو عدم إشراك بومبيو”، كما قال.

وأضاف بارسي: “لقد خلق هذا انطباعا من جانبهم بأنه من الصعب جدا التوصل إلى اتفاق مع ترامب، حتى لو أراد ذلك، إذا كان من الممكن بسهولة منع رغبته في الحصول على صفقة من قبل الصقور في دائرته”.

كان بومبيو هدفا لتهديدات إيرانية مستمرة في السنوات التي مرت منذ أن كان شخصية بارزة في دائرة سياسة ترامب تجاه إيران.

في نهاية المطاف، تم إقصاء بولتون والعديد من كبار الأعضاء الآخرين في إدارة ترامب الأولى، أو تركهم في حالة من الإحباط أو الاشمئزاز. ويقول حلفاؤه إن ترامب تعلم من تجربة وجود مستشارين غير منضبطين.

وقال مسؤول الأمن القومي السابق، وسمى بعض الشخصيات البارزة التي اشتبكت مع ترامب قبل سنوات: “هناك جهد عدواني في الوقت الحالي للعثور على مسؤولي الأمن القومي الذين يدعمون نهج الرئيس تجاه الأمن القومي، حتى لا نواجه ما حدث في المرة الأخيرة مع هيربرت ماكماستر، وجون بولتون، وجيم ماتيس، وريكس تيلرسون، الذين لم يدعموا ما أراد الرئيس القيام به”.

وأضاف المسؤول أن هؤلاء كانوا مستشارين لا يدعمون رؤية ترامب. “لقد أرادوا الذهاب إلى الحرب. الآن هناك عملية فحص مختلفة تماما – ليس للعثور على أشخاص مطيعين، ولكن للعثور على أشخاص يمكنهم في الأساس دعم رؤية الرئيس للعالم”.

تتضمن قائمة الإدارة الجديدة صقورا آخرين نسبيا إلى جانب روبيو. من بينهم النائب مايكل والتز، الجمهوري عن فلوريدا، الذي تم اختياره لمنصب مستشار الأمن القومي، ومدير الاستخبارات الوطنية السابق لترامب جون راتكليف كمدير لوكالة المخابرات المركزية.

يبدو أن آخرين، مثل الملياردير التقني ماسك؛ ونائب الرئيس القادم، مؤلف كتاب “مرثية هيلبيلي” جيمس فانس، واختيارات ترامب لمنصب وزير الدفاع ومدير الاستخبارات الوطنية – بيت هيغسيث المذيع في قناة فوكس نيوز، وعضو الكونغرس السابقة تولسي غابارد أدلت بتصريحات مثيرة للجدل لدعم فلاديمير بوتين من روسيا وبشار الأسد من سوريا – يتبنون آراء تتناقض مع المثل المحافظة الأكثر تقليدية في دعم أمريكا التدخلية.

وقال النائب ديريك فان أوردن، الجمهوري عن ولاية ويسكنسن، وهو حليف آخر لترامب وضابط سابق في البحرية الأمريكية، إن مرشحي ترامب هذه المرة “لن يجرونا إلى صراع مسلح إلا إذا اضطررنا إلى ذلك”. ووصف فان أوردن مرشحي الرئيس المنتخب لمجلس الوزراء بأنهم يشكلون قطيعة مع السياسة الخارجية التي انتهجها في ولايته الأولى.

وقال عضو آخر في الكونغرس مقرب من ترامب، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته ليكون صريحا بشأن تفضيله لنهج أكثر تشددا: “سيكونون جميعا مطيعين. سيكونون جميعا مطيعين. وهذا أمر مقلق للغاية”.

لم يظهر الجمهوريون في الكونغرس حتى الآن استعدادا يذكر لتحدي نزاهة أي من مرشحي ترامب للأمن القومي علنا

وباستثناء مرشح ترامب لمنصب النائب العام، النائب السابق المثير للجدال مات غيتز، الجمهوري عن فلوريدا، لم يظهر الجمهوريون في الكونغرس حتى الآن استعدادا يذكر لتحدي نزاهة أي من مرشحي ترامب للأمن القومي علنا. وقال السيناتور جوش هاولي، الجمهوري عن ولاية ميسوري إن كل عضو في مجلس الشيوخ تنافس ليكون من بين القادة الستة للمؤتمر الجمهوري الجديد أكد لزملائه في جلسات خاصة أنه “لا يوجد فرق” بينهم وبين ترامب. وأضاف: “كان هناك الكثير من التعهدات بالعمل مع الرئيس ترامب وتنفيذ أجندته بسرعة”.

وقبل دقائق من الإعلان عن ترشيحه، أشار روبيو، في مقابلة قصيرة مع صحيفة “واشنطن بوست”، إلى أن آراءه الخاصة بشأن إيران أو غيرها من قضايا السياسة الخارجية لن تحمل أهمية كبيرة للإدارة القادمة، وتردد عندما سئل عن الإجراء الذي يعتقد أن ترامب يجب أن يتخذه تجاه طهران.

وقال: “أريد أن أكون داعما لأي سياسات يتبناها الرئيس. إنه الشخص الذي انتخبه الشعب الأمريكي، ولديه رؤية واضحة حول كيفية تصوره لدور الولايات المتحدة في العالم”.

وقال المسؤول السابق للأمن القومي: “سوف يتبع روبيو السيناريو. وأعتقد أن فلسفة ترامب في محاولة تجنب استخدام القوة العسكرية وإنهاء الصراعات تم شرحها لكل من تم النظر في ترشيحه لمناصب الأمن القومي. لا أعتقد أن هذا الأمر تم شرحه لإدارة [لترامب] السابقة”.