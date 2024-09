واشنطن بوست: في قضية هي الأولى من نوعها .. العالم يواجه إسرائيل لاحتلالها للأراضي الفلسطينية

لندن ـ “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تحليلا لمعلقها للشؤون الخارجية للصحفي إيشان ثارور، بعنوان “العالم يواجه إسرائيل لاحتلالها للأراضي الفلسطينية”، أشار فيه إلى أن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وفي قضية هي الأولى من نوعها، تدرس طبيعة سيطرة “إسرائيل” على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر أن جلسات الاستماع بدأت الاثنين في محكمة العدل الدولية في لاهاي حيث تسعى المحكمة إلى طرح رأيها بشأن شرعية السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967 بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على هذه المناطق بعد الحرب مع جيرانها العرب. وهذه المداولات هي نتيجة لقرار صدر عام 2022 في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بتدخل المحكمة في هذه المسألة.

“Successive Israeli governments have given the Palestinian people only three options: displacement, subjugation or death. But our people are here to stay, they have a right to live in freedom & dignity in their ancestral land:” FM Maliki https://t.co/XURdT2tafo @ishaantharoor

