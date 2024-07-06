واشنطن بوست: كير ستارمر من يساري تروتسكي إلى سياسي ميال لليمين

لندن – “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا اعده ويليام بوث وكارلا آدم قالا فيه إن كير ستارمر كان محاميا يساريا دافع عن الفوضويين النباتيين قبل محاكمة الإرهابيين نيابة عن التاج البريطاني. لقد كان محررا لمجلة تروتسكي في شبابه، ومع ذلك فقد أسعد الرأسماليين بوضع “تكوين الثروة” في قلب برنامج حزب العمال هذا العام. لقد كان مناهضا للملكية وحصل على لقب سير وكلفه الملك بتشكيل الحكومة وسيراه مرة كل أسبوع.

كل هذا، كما قالا يقود إلى قصة واقعية معقدة وفوضوية. كما أنه يجعل من الصعب توقع نوع رئيس الوزراء الذي سيكون عليه كير ستارمر.

وقد اعترف أحد كتاب سيرته الذاتية بأنه “من الصعب تحديد هوية ستارمر” – وكان لديه إمكانية الوصول الكامل إلى سيرة ستارمر.

اعترف أحد كتاب سيرته الذاتية بأنه “من الصعب تحديد هوية ستارمر”

وقد استخدم ستارمر، البالغ من العمر 61 عاما، هذا الغموض لصالحه. لقد كان الناس قادرين على أن يعكسوا عليه ما يريدون تصديقه. حتى إنه استفاد لفترة طويلة من الشائعات القائلة بأنه كان مصدر إلهام لشخصية مارك دارسي/كولين فيرث، المحامي المهذب والمدافع عن حقوق الإنسان في كتب وأفلام “بريدجيت جونز” (مع أنه لم يكن كذلك).

ولأنه عبر عن أشياء كثيرة لكثير من الناس فقد ساعد هذا ستارمر على تحقيق فوز كبير يوم الخميس. ويعود حزب العمال الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إلى يسار الوسط إلى السلطة بعد 14 عاما من الغياب، في حين أبعد الناخبون المحافظين إلى المعارضة.

ولكن ما هو التفويض الممنوح لستارمر في واقع الأمر، غير شعار حملته الانتخابية الواضح وهو “التغيير”؟ في استطلاع أجرته مؤسسة إبسوس الشهر الماضي، قال نصف المشاركين إنهم لا يعرفون ما الذي يمثله.

لم يقم ستارمر بإجراء مقابلات صحافية أجنبية خلال هذه الانتخابات. وهذا أمر طبيعي بالنسبة لقادة الأحزاب. لكن زملاءه المقربين يصفونه أيضا بأنه “رجل شديد الخصوصية”. لديه زوجة، فيكتوريا، وطفلان في سن المراهقة، لم يعلن عن أسمائهما أبداً، ولديه قطة، كان على استعداد للكشف عن اسمها باسم جوجو. وقد أعرب عن قلقه بشأن تأثير الانتقال إلى داونينغ ستريت على عائلته.

إنه ليس سياسيا لامعا، وكخطيب، فهو ليس ونستون تشرشل. لكن أصدقاءه يقولون إنه يمكن أن يكون قاسيا، وهو ما قد تحتاجه بريطانيا المتعثرة.

قال توم بالدوين، الصحافي والمتخصص السابق في حزب العمال، والذي نشر مؤخرا سيرة ذاتية لستارمر لاقت استحسانا: “إنه مندفع للغاية، ولا هوادة فيه إلى حد كبير. لديه رؤية كبيرة لقدرته على إحداث التغيير. لن يلهم الناس بخطب كبيرة. ما قد يفعله هو إصلاح الأمور”.

جذور ستارمر في الطبقة العاملة

سيكون ستارمر أكثر الزعماء قربا من الطبقة العاملة في بريطانيا منذ جيل – ويأتي بعد رئيس وزراء كان في بعض التقديرات أكثر ثراء من أفراد العائلة المالكة.

خلال الحملة الانتخابية، قدم ستارمر نفسه قائلا: “كانت أمي ممرضة، وكان والدي صانع أدوات”. تحدث عن نشأته مع فواتير غير مدفوعة وانقطاع الهاتف. كتب كاتب سيرة حياته بالدوين أن المعكرونة “كانت طعاما أجنبيا” في منزله. ولم تسافر العائلة إلى الخارج.

سجل ستارمر نتائج جيدة في الاختبارات وتمكن من الالتحاق بمدرسة ثانوية راقية. كان الأول من عائلته الذي يلتحق بجامعة، حيث درس في جامعة ليدز ثم قضى عاما في جامعة أكسفورد

سجل ستارمر نتائج جيدة في الاختبارات وتمكن من الالتحاق بمدرسة ثانوية راقية. كان الأول من عائلته الذي يلتحق بجامعة، حيث درس في جامعة ليدز ثم قضى عاما في جامعة أكسفورد.

لقد قال إنه يريد مساعدة الأسر الشابة في الحصول على أول رهن عقاري لها، مع العلم أن منزل والديه المتواضع شبه المنفصل “كان كل شيء بالنسبة لعائلتي – لقد منحنا الاستقرار، وأعتقد أن كل عائلة تستحق نفس الشيء”.

ويستشهد بعمل والدته كممرضة، والرعاية التي تلقتها لعلاج متلازمة الالتهاب المنهكة، لغرس احترامه لخدمة الصحة الوطنية في بريطانيا. تعمل زوجته أيضا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، في مجال الصحة المهنية، وهو ما يقول ستارمر إنه منحه “نظرة ثاقبة” حول معاناة النظام الصحي المتراكمة الذي يعاني من نقص التمويل.

ستارمر كمحام

ويقول زملاء ستارمر الذين عرفوه قبل دخوله عالم السياسة، إن الأدلة حول كيفية حكمه يمكن العثور عليها في الفصل الذي قضاه في حياته الطويلة كمحام.

يقولون إنه لم يكن أبدا “محامي هيئة المحلفين” – المحامي السينمائي الذي يقدم مرافعة ختامية حماسية – ولكنه “محامي القاضي” الذي بنى القضية بسابقة قانونية وحقائق. والواقع أنه عندما كان يمثل المعارضة خلال الأسئلة الأسبوعية لرئيس الوزراء في مجلس العموم، كان أسلوب ستارمر يوصف غالبا بأنه “طب شرعي”. وقد نجح استجوابه في تفريغ حتى الكلام المنمق لبوريس جونسون.

في بداية حياته المهنية، انضم ستارمر إلى شركة المحاماة داوتي ستريت تشامبرز المعروفة بتوليها قضايا حقوق الإنسان الكبيرة والمثيرة للجدل. لقد حارب عقوبة الإعدام في دول الكومنولث، ودافع، على حد تعبير الصحف الشعبية، عن “قتلة الأطفال وقتلة الفؤوس”. لقد كان جزءا من الفريق القانوني الذي دفع المحكمة الدستورية الأوغندية إلى إبطال الأحكام الصادرة بحق جميع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام البالغ عددهم 417 شخصا.

عمل ستارمر أيضا مجانا مع اثنين من الفوضويين النباتيين الذين وزعوا منشورات تتهم ماكدونالدز بتدني الأجور والقسوة على الحيوانات ودعم إزالة الغابات. رفعت شركة ماكدونالدز دعوى قضائية بتهمة التشهير، واستمرت هذه القضية والطعون العديدة فيها عقدا من الزمن، وهي واحدة من أطول المعارك القانونية في التاريخ البريطاني. وانتهى الأمر بنوع من التعادل.

فاجأ ستارمر – وأزعج – بعض زملائه القانونيين عندما أصبح المدعي العام الأعلى في البلاد.

وأشرف على أول محاكمة بريطانية لإرهابيي القاعدة. لقد وجه اتهامات ضد سياسيي حزب المحافظين والعمال المتورطين في فضيحة نفقات أعضاء البرلمان، التي كشفت عنها الصحافة لأول مرة. وقد اتهم هو والمدعون العامون معه بالتحيز الشديد عندما تعاملوا بشدة مع الاعتقالات والتهم الموجهة للأشخاص الذين قاموا بأعمال شغب في لندن بعد مقتل رجل أسود يدعى مارك دوغان بالرصاص على يد الشرطة في عام 2011.

حصل على لقب سير في عام 2014، تقديرا لعمله في النيابة العامة الملكية.

ستارمر كسياسي

لم يدخل ستارمر في السياسة حتى بلغ الثانية والخمسين من عمره. كان ذلك قبل تسع سنوات فقط، في بلد بدأ فيه العديد من أعضاء البرلمان بالتخطيط لصعودهم إلى السلطة في أيام الدراسة الجامعية.

لم يدخل ستارمر في السياسة حتى بلغ الثانية والخمسين من عمره. كان ذلك قبل تسع سنوات فقط، في بلد بدأ فيه العديد من أعضاء البرلمان بالتخطيط لصعودهم إلى السلطة في أيام الدراسة الجامعية

تم انتخابه لتمثيل منطقة هولبورن وسانت بانكرس في لندن في عام 2015 وعمل “وزير الظل” في المعارضة، نظرا للمهمة الصعبة المتمثلة في التفاوض على موقف حزب العمال الهش بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كان ستارمر ضد مغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن العديد من ناخبي حزب العمال كانوا يؤيدون ذلك. وكانت التسوية الغامضة التي توصل إليها الحزب هي أنه ليس مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولا ضده، ولكنه يريد إجراء استفتاء ثان. ربما ساهمت هذه الخلطة – وستارمر أيضا – في خسارة حزب العمال الهائلة أمام المحافظين في عام 2019.

ولكن بعد تلك الانتخابات، خرج زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، ودخل ستارمر. وقد شرع في إعادة تشكيل حزب العمال.

النقاد الذين تفوق عليهم ستارمر في المشاجرات الداخلية يصفونه بأنه انتهازي. وينسب إليه حلفاؤه الفضل في تطهير الأعضاء الذين ساهموا في الشعور العام بأن حزب العمال يعاني من “مشكلة معاداة السامية”. توجه ستارمر أيضا إلى الوسط لجعل الحزب قابلا للانتخاب مرة أخرى.

ستارمر كرئيس للوزراء

ويجرؤ أنصار ستارمر على الأمل في أن يصبح زعيما تحويليا ــ نسخة من رئيس الوزراء العمالي توني بلير لعام 2024، من دون أعباء حرب العراق ــ إذا لم يتم التراجع عنه بسبب الانقسامات العميقة داخل حزبه.

وقال توني ترافرز، خبير السياسة في كلية لندن للاقتصاد: “أعتقد أنه أثبت أنه لا يرحم فيما يتعلق بتغيير حزبه”. لكن هل ستنتقل هذه القسوة إلى الحكومة؟ قال ترافرز: “علينا أن ننتظر ونرى”.

ما الذي يؤمن به ستارمر؟ “إنه يؤمن بالبراغماتية، بتطوير السياسة من خلال حل المشكلات، وليس من خلال النظرية الكبرى. وقال جوش سيمونز، الذي أدار مركز الأبحاث الوسطي “العمال معا”: “إنه لا يأتي إلى الطاولة بافتراضات أيديولوجية مسبقة”.

ستكون حكومة ستارمر محاولة لاستعادة سلطة المؤسسة، وليس تحديها

لدى ستارمر منتقدوه في الحزب – لنفس السبب.

وقال جيمس شنايدر، المدير السابق للاتصالات الاستراتيجية في حزب العمال وحليف كوربين: “أعتقد أنه لا يمثل سوى القليل جدا”.

وقال شنايدر: “يبدو أنه يعكس أفكار الأشخاص المحيطين به. لقد تحول أو تم تحويله أكثر فأكثر إلى موقع المؤسسة”، وستكون حكومته محاولة لاستعادة سلطة المؤسسة، وليس تحديها.

قال شنايدر: “يبدو وكأنه مدير متوسط يوبخ موظفيه، أو زوج أم لا يحظى بشعبية ويفقد السيطرة على الأطفال”.

ويشكك النقاد من اليسار في أن ستارمر لن يكون جريئا، لكنه سيلتزم بالوسط الناعم.

وسوف ينصب الكثير من تركيزه على السياسة الداخلية – في محاولة لدعم الاقتصاد البريطاني ومعالجة شعور الناس بأن التكاليف اليومية أصبحت خارجة عن السيطرة. وهو يريد خفض تكاليف الكهرباء المرتفعة – من خلال إنشاء شركة مرافق خضراء جديدة تديرها الدولة. يريد تقليل أوقات الانتظار للمواعيد الطبية وطب الأسنان.

نادرا ما تتغير سياسة بريطانيا الخارجية في ظل حكومة جديدة، وقال ترافرز إن السياسة الخارجية ستبقى “دون تغيير بشكل مثير للدهشة” من خلال التحول من حكم المحافظين إلى حكم حزب العمال. وقال ستارمر إن بريطانيا ستظل عضوا قويا في حلف شمال الأطلسي. وسوف يدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا. وسوف يدعم “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” ضد حماس، بينما يدعو إلى وقف إطلاق النار.

وصف النقاد ستارمر بأنه ممل. لكنه ليس كذلك. والأمر الأكثر إثارة للاهتمام ــ بالنسبة لبريطانيا والعالم ــ هو ما يفعله الآن بعد أن أصبح هو وحزبه في السلطة.