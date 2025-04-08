واشنطن بوست: ماسك يناشد ترامب إلغاء الرسوم الجمركية الشاملة

واشنطن: كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس شركة تسلا للسيارات الكهربائية، ومستشار الحكومة الأمريكية الملياردير إيلون ماسك، سعى إلى إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة النظر في الرسوم الجمركية الشاملة على الواردات مطلع الأسبوع الجاري، ولكنه لم يفلح في ذلك.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين القول إن ماسك وجه نداءات شخصية إلى الرئيس لتغيير سياسته التي هزت الأسواق وأثارت انتقادات من قادة الأعمال.

ورغم ذلك، ضاعف ترامب خططه وهدد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات من الصين، إضافة إلى 34% التي أعلنها الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قولها في بيان، إن ترامب “شكّل فريقا رائعا من الموهوبين وذوي الخبرة الذين يطرحون أفكارا مختلفة، ولكن ترامب هو صانع القرار النهائي”.

وأضافت ليفيت: “عندما يتخذ (ترامب) قرارا، يسير الجميع في الاتجاه ذاته لتنفيذه”.

وفي الوقت الذي انتقد فيه ماسك أيضا المستشار الاقتصادي لترامب بيتر نافارو عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، وأعاد نشر مقطع فيديو لخبير الاقتصاد المحافظ الراحل ميلتون فريدمان وهو يشيد بالتجارة الحرة، انتقد شقيقه كيمبال الرسوم الجمركية على إكس، ووصفها بأنها “ضريبة دائمة” على المستهلكين الأمريكيين.

(د ب أ)