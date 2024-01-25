واشنطن بوست: مدير المخابرات المركزية الأمريكية سيجري محادثات بشأن الرهائن الإسرائيليين في غزة

واشنطن: نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الخميس عن مسؤولين مطلعين قولهم إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز سيلتقي بمسؤولين إسرائيليين ومصريين وقطريين في أوروبا خلال الأيام المقبلة لبحث سبل التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن الإسرائيليين في غزة.

(رويترز)