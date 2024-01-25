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واشنطن بوست: مدير المخابرات المركزية الأمريكية سيجري محادثات بشأن الرهائن الإسرائيليين في غزة

منذ 43 دقيقة

مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز

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واشنطن: نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الخميس عن مسؤولين مطلعين قولهم إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز سيلتقي بمسؤولين إسرائيليين ومصريين وقطريين في أوروبا خلال الأيام المقبلة لبحث سبل التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن الإسرائيليين في غزة.
(رويترز)

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  1. يقول عادل المغربي:
    يناير 25, 2024 الساعة 5:18 م

    وبشأن آلاف الرهائن الفلسطينيين وشأن مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين الذين ماتوا وتعوقوا ليست في أجندة هذا المدير خادم الإرهابيين الصهاينة ، في الحقيقة أغلبية العالم الساحقة مذلولة ومنبطحة للصهاينة الإرهابيين إلا المقاومة الفلسطينية التي مرمدت جد أبو الإرهابيين الصهاينة في الوحل

    رد

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