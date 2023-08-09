واشنطن بوست: مشاركة المغرب في كأس العالم لكرة قدم النساء.. دلالات ثقافية ونمطيات غربية

لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا للكاتب والمؤرخ المختص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا غراهام كورنويل قال فيه إنه عندما حقق فريق كرة القدم المغربي للرجال مسيرته التاريخية إلى نصف نهائي كأس العالم في كانون الأول/ ديسمبر، احتفل المشجعون في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط بالانفراج الذي طال انتظاره. لكن سباق النساء المغربيات في كأس العالم هذا الصيف قد يكون له تأثير ثقافي واجتماعي أكبر في الوطن. في الأسبوع الماضي، أصبحت لبؤات الأطلس أول فريق عربي يتأهل إلى جولة خروج المغلوب من كأس العالم للسيدات، وهي لحظة يبدو أنها قد غيرت بالفعل بعض التقاليد في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

أصبحت لبؤات الأطلس أول فريق عربي يتأهل إلى جولة خروج المغلوب من كأس العالم للسيدات، وهي لحظة غيرت بالفعل بعض التقاليد في المملكة

وقال إن البرنامج نفسه يبلغ من العمر 25 عاما فقط. عندما فازت الولايات المتحدة بكأسها الثانية في كأس العالم عام 1999، كانت المرأة المغربية لا تزال لم تحقق سوى فوز واحد في أي مكان. كانت مسألة ما إذا كان ينبغي السماح للنساء بلعب كرة القدم موضوع نقاش في المقاهي والصحف والتلفزيون والراديو حتى قبل أسبوعين، ولا يزال هناك الكثير من المتشككين.

ولم تساعد مباراة المغرب الأولى، بخسارة 0-6 أمام ألمانيا البطل مرتين. ففي ميم تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تمت مطابقة مقاطع من الأهداف الألمانية مع أغنية مغربية شعبية يحسب فيها المغني من واحد إلى 10. بعد الهدف السادس، طوبقت الأرقام من سبعة إلى 10 بصور الحياة المنزلية: ممسحة وغسالة ومطبخ ومولود جديد. كانت الرسالة الملمح إليها هي أن الخسارة كانت دليلا آخر على أن المنزل هو مكان المرأة الصحيح.

ومع ذلك، بعد أسبوع، حدث تحول ملحوظ شهد فوز منتخب المغرب على كوريا الجنوبية، 1-0، في أول فوز له في كأس العالم، ثم تمسك بطريقة ما بالتقدم 1-0 ضد هجوم متأخر من كولومبيا – حتى ذلك الحين، كان أحد فرق البطولة.

اجتمعت لاعبات الفريق معا على أرض الملعب في بيرث، أستراليا، وهن يرفعن أصواتهن بالدعاء وينتظرن نتيجة مباراة ألمانيا وكوريا الجنوبية. مع ورود خبر يفيد بأن ألمانيا وكوريا الجنوبية قد تعادلتا – مما يعني أن المغرب سيتقدم – أفسحت الهتافات الطريق لفرحة كبيرة. وقربت الكاميرات صورة رقية مزراوي المدافعة، التي لم تلعب دقيقة واحدة في المباريات الثلاث. جثت على ركبتيها تهتف باكية من الفرح.

أطلقت شركة كنور للحساء إعلانا به صورة لكأس العالم ورسالة تقول: “لا شيء غير كنور ينتمي للمطبخ. مبروك لبؤات الأطلس”

ويعلق الكاتب أن المحادثة تغيرت في الوطن، حيث تقدم المغرب إلى دور الـ16، يوم الثلاثاء، مع المستعمر السابق فرنسا، والتي هزم منتخبها للرجال منتخب الرجال المغاربة العام الماضي. بعد فوز كولومبيا، أطلقت شركة كنور، وهي شركة حساء وأحد أساسيات المطبخ المغربي، إعلانا به صورة لكأس العالم ورسالة نصت على ما يلي: “لا شيء غير كنور ينتمي للمطبخ. مبروك لبؤات الأطلس”.

قالت مريم ولفاطمي (27 عاما) من خنيفرة، في مقابلة: “قبل أن تبدأ الفتيات باللعب، قال الناس، ‘عودي إلى مطبخك’،” ولكن بعد فوزهن يقولون، ‘نعم، إنهن لبؤات الأطلس’.. تغير الجو العام بعد نجاحهن”.

بالنسبة للبعض، إنه أمر منعش تقريبا أن يتم تقييم الفريق أخيرا من خلال جودة لعبه وليس من خلال وجوده.

ومن هنا فالتغير الثقافي مقصود، إنه نتاج عقود من الاستثمار في التدريب والمرافق والتجنيد من قبل الاتحاد الملكي، بقيادة رئيس الاتحاد صاحب الرؤية، فوزي لقجع، وبإلهام وتشجيع من الملك محمد السادس. (يتلقى الملك صيحات منتظمة من الفريق؛ نشرت الكابتن غزلان شباك رسالة بسيطة – “الله، الملك، الوطن” – على إنستغرام بعد الانتصار الأخير.) افتتح عرض معاينة على شبكة التلفزيون الوطنية أم2 بمحادثة بين اثنتين من الممثلات الكوميديات، إحداهن ترتدي زي الرجل. جادل الرجل في البداية بأن “كرة القدم للرجال؛ النساء أفضل حالا في الخبز”، ولكن بعد ذلك مقتنع بأن “الزمن قد تغير وحان الوقت لمشاهدة اللبؤات”. المقطع رائع لأنه يتعامل مع تحفظات المغاربة بشكل مباشر – في أكبر محطة تلفزيونية في البلاد.

كان نادي الجيش الملكي، وهو نادي رجال عريق، رائدا على صعيد السيدات، إذ حصل على 10 ألقاب في الدوري وفاز بأحدث دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

قالت بهية الهميدي، رئيسة قسم النساء في الجيش الملكي ونائبة رئيس البطولة الوطنية للسيدات: “في سن مبكرة يلعب الفتيان والفتيات كرة القدم في الشارع وعلى الشواطئ ولم يكن لدينا بنى تدعم الفتيات. لدينا الآن ملاعب في كل المناطق، حتى في البلدات الصغيرة”.

كان استثمار الجيش الملكي في تنمية الشباب حاسما لكرة القدم في جميع أنحاء البلاد؛ الأندية الأخرى تحاول محاكاة نجاحه.

على الرغم من تقدم اللعبة المحلية، على نطاق عالمي، فإن إحدى أكبر القصص التي ظهرت من مسيرة الفريق في هذه الكأس كانت نوهيلة بنزينه، التي أصبحت أول امرأة ترتدي الحجاب في إحدى مباريات المونديال. في الأسبوع الماضي، على شبكة سي أن نيوز الفرنسية المحافظة، وصفت فيليب غيبرت ارتداءها الحجاب بأنه “رجعي”، وقالت إنه كان إهانة لزميلاتها في الفريق، وكانت تنتقدهم ضمنيا لعدم الاحتشام.

كانت النساء المغربيات غير معروفات نسبيا قبل بدء البطولة. لا تزال شعبيتهن ضئيلة مقارنة بشعبية فريق الرجال، لكنهن في طريقهن للحاق بالركب

كثير من المغاربة يضحكون ضحكة مكتومة على هذا. هناك، الأمر لا يشكل قضية. فالكثير من الرياضيات في جميع الرياضات يرتدين الحجاب، والكثير منهن لا يرتدينه. وقالت زينب الصريري، مدربة ولاعبة محترفة سابقة من طنجة، “لا أحد يتحدث عن ذلك. سيركز الناس دائما على شيء غريب، لكن هنا ليس شيئا غريبا حقا. إنه شخصي. هذا كل شيء.”

من الشائع تماما رؤية العائلات ومجموعات الأصدقاء التي ترتدي فيها بعض النساء الحجاب والبعض الآخر لا يرتدينه. بالنسبة للجماهير المغربية، بنزينه هي مجرد مدافعة بطولية ألقت بجسدها حول منطقة الجزاء حيث تشبث المغرب بتقدم 1-0 في وقت متأخر ضد كولومبيا.

قالت جنان الناصري، مصورة رياضية أمريكية مغربية: “مع أنني لا أرتدي الحجاب، إلا أنها مبعث تمكين بالنسبة لي”.

وبينما جاء منتخب الرجال إلى كأس العالم العام الماضي، وبينهم نجوم من بعض أكبر أندية كرة القدم الأوروبية، كانت النساء المغربيات غير معروفات نسبيا قبل بدء البطولة. لا تزال شعبيتهن ضئيلة مقارنة بشعبية فريق الرجال، لكنهن في طريقهن للحاق بالركب. بالنسبة للكثيرين، يشعر اللاعبون بسهولة الوصول إليهم. بدأ المشجعون في الإشارة إلى اللاعبين بأسمائهم الأولى – وهو أمر لم يسمع به فريق الرجال – ومتابعة كل ما ينشرن على إنستغرام.

ويقول الكاتب إن نجاح الفريق له أيضا شعور عميق بالأسرة. تستشهد كابتن الفريق بانتظام بإلهام والدها الراحل، النجم السابق الذي كان جزءا من المنتخب الوطني الذي فاز ببطولة المغرب الإفريقية الوحيدة في عام 1976. الشابات يتفرجن مع والديهن وإخوتهن. قال الناصري: “إنهم يشبهونني، يشبهون أختي، بل يشبهون أمي التي ترتدي الحجاب.. وكأننا مجموعة تنظر في المرآة”.

خرج الفريق المغربي من السباق بعد فوز فرنسا عليه برباعية نظيفة، وما سيبقى هو أنه أول فريق وأول محجبة

خولة أرزاف، طالبة من الرباط تبلغ من العمر 22 عاما، تشاهد الألعاب مع شقيقها. قالت: “لقد كان تحولا كبيرا، ليس فقط بالنسبة للنساء ولكن للرجال الذين يشاهدون الفريق ويدعمونهم”.

قبل كل مباراة، تسمع الناصري من والدها. يقول نفس الشيء في كل مرة. يصرخ باللهجة المغربية: “بنات غدي لعبوا”، “الفتيات يلعبن تعالوا”.

خرج الفريق المغربي من السباق بعد فوز فرنسا على المغرب برباعية نظيفة، وما سيبقى هو أنه أول فريق وأول محجبة.