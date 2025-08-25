واشنطن تؤكد دعمها لموقف سفيرها في اتهامه باريس بعدم التصدي لمعاداة السامية

واشنطن: أكدت الولايات المتحدة، الإثنين، دعمها لاتهامات سفيرها لفرنسا بعدم بذل ما يكفي من الجهود لمكافحة معاداة السامية، بعدما استدعته باريس.
وأفاد الناطق باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت “ندعم تصريحاته”، وذلك في إشارة إلى السفير تشارلز كوشنر، والد صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أن “السفير كوشنر هو ممثل حكومتنا في فرنسا ويقوم بدور رائع في الدفاع عن مصالحنا الوطنية من خلال هذا الدور”.
(أ ف ب)
