بايدن وزيلينسكي ناقشا تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16

واشنطن: أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدّث الخميس مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن التدريب الأمريكي للطيارين الأوكرانيين على الطائرة المقاتلة إف-16 والذي سيبدأ في أيلول/سبتمبر.

وقال البيت الأبيض في بيان إن “الرئيسين بايدن وزيلينسكي ناقشا بداية تدريب الطيارين المقاتلين الأوكرانيين وضمان الموافقة السريعة للدول الأخرى على نقل طائراتها من طراز اف-16 إلى أوكرانيا بعد التدريب”.

وبدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، أنّ الولايات المتّحدة ستبدأ في أيلول/سبتمبر المقبل تدريب طيّارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16 التي وعدت حتى اليوم ثلاث دول هي النرويج وهولندا والدنمارك تزويد كييف بعدد منها.

وقال المتحدّث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إنّ “هؤلاء الطيّارين سيتلقّون تدريباً على اللغة الإنكليزية” في تكساس في أيلول/سبتمبر قبل أن “يشاركوا في تدريب على قيادة” هذه الطائرات في أريزونا (جنوب غرب الولايات المتحدة) في الشهر التالي.

وأعلن رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره خلال زيارة لكييف، اليوم الخميس، أن أوسلو ستمنح أوكرانيا طائرات إف-16.

وظلت مقاتلات إف-16 على قائمة طلبات أوكرانيا لفترة طويلة بسبب قوتها المدمرة وتوفرها على الصعيد العالمي. والمقاتلات مجهزة بمدفع ويمكنها حمل قنابل وقذائف وصواريخ.

وقال رئيس وزراء النرويج في بيان “نعتزم منح أوكرانيا طائرات إف-16 المقاتلة، وسنقدم مزيدا من التفاصيل عن المنح والأعداد والإطار الزمني للتوصيل في الوقت المناسب”.

واجتمع ستوره مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف في وقت مبكر من اليوم الخميس وأعلن منح أوكرانيا صواريخ مضادة للطائرات ومعدات أخرى.

وقال وزير الدفاع النرويجي بيورين أريلد غرام في بيان “منح مقاتلات إف-16 هذه سيعزز قدرات أوكرانيا العسكرية بشكل كبير”.

(وكالات)