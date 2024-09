متحدث الخارجية الأمريكية يتجنب وصف ترك الأطفال للموت في غزة بـ”جريمة حرب”- (فيديو)

واشنطن: امتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن وصف ترك الأطفال للموت في غزة بـ”جريمة حرب”، واكتفت بوصف الحادث على أنه “مأساة”.



ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في تصريح صحافي الأربعاء، اكتشاف جثث متحللة لأطفال ورضع في مستشفى النصر للأطفال في غزة بأنه “حدث مأساوي”، متجنبا اعتباره “جريمة حرب”.



وقال ميلر: “إن هذا الحادث هو مأساة. مأساة لهؤلاء الأطفال ولعائلاتهم، وللشعب الفلسطيني والعالم أجمع”.



ودعا المسؤول الأمريكي إسرائيل إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.



وفي رده على الصحافي سعيد عريقات حول ما إذا كانت واشنطن ترى هذه الأحداث على أنها جريمة حرب أم لا، قال ميلر: “لن أقوم أبدا بتقييم للوضع هنا. سنصل إلى قرار بعد الانتهاء من عملية جمع الأدلة”.



وعن سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشكل بعثة لجمع الأدلة على “جرائم الحرب” في غزة، قال ميلر: “حاليا هناك صراع مستمر، ونحن نراقب الأحداث عن كثب. لكن لن نتحدث عن الخطوات التي يمكننا اتخاذها. فنحن لا نزال وسط صراع كبير في الوقت الحالي”.



