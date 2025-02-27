واشنطن تتهم بيونغ يانغ بسرقة عملات مشفرة بقيمة 1.5 مليار دولار 

واشنطن: اتّهم مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي “إف بي آي” الأربعاء كوريا الشمالية بالوقوف خلف سرقة عملات مشفّرة بقيمة 1.5 مليار دولار الأسبوع الماضي، في أضخم عملية نهب من نوعها في تاريخ الأصول الرقمية.
وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان، إن كوريا الشمالية “مسؤولة عن سرقة ما يقرب من 1.5 مليار دولار أمريكي من الأصول الافتراضية من بورصة العملات المشفرة، بايبت”.
(أ ف ب)
ههه حلال سرقة أمريكا لأنها لطالما سرقت ثروات الشعوب المستضعفة هذي عقود وعقود وعقود وهم يسرقون بترول وغاز الشرق الأوسط التعيس يا بئيس في سوريا و العراق و اليمن وفلسطين بواسطة العصابة التي زرعوها في قلب فلسطين العام 1948 ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀
كمية البترول والغاز الذي يوجد في امريكا خصوصا تيكساس وألاسكا لا يوجد في الشرق الأوسط.