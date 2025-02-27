واشنطن تتهم بيونغ يانغ بسرقة عملات مشفرة بقيمة 1.5 مليار دولار 

واشنطن: اتّهم مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي “إف بي آي” الأربعاء كوريا الشمالية بالوقوف خلف سرقة عملات مشفّرة بقيمة 1.5 مليار دولار الأسبوع الماضي، في أضخم عملية نهب من نوعها في تاريخ الأصول الرقمية.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان، إن كوريا الشمالية “مسؤولة عن سرقة ما يقرب من 1.5 مليار دولار أمريكي من الأصول الافتراضية من بورصة العملات المشفرة، بايبت”.

(أ ف ب)