واشنطن تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الغربية

الرباط- “القدس العربي”: قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشمال إفريقيا، جوشوا هاريس، اليوم الخميس، إن واشنطن ما زالت تعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية على أنها جادة وذات مصداقية وواقعية، ونهج محتمل لتلبية تطلعات سكان الصحراء الغربية.

وذكر بيان للسفارة الأمريكية في الرباط، عقب محادثات بين هاريس ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن “الولايات المتحدة تواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي جادا وواقعيا وذا مصداقية”.

3/3 DAS Harris reaffirmed that the United States continues to view Morocco’s Autonomy Plan as serious, credible, and realistic, and one potential approach to meet the aspirations of the people of Western Sahara. — U.S. State Dept – Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) September 7, 2023

وتأتي محطة الرباط كختام للجولة التي قام بها المسؤول الأمريكي إلى المنطقة المعنية بنزاع الصحراء، خاصة جبهة البوليساريو والجزائر.

وشدد هاريس على دعم واشنطن الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا في الوقت الذي يكثف فيه جهوده لتحقيق حل سياسي دائم لقضية الصحراء.

كما جدد المسؤول الأمريكي الذي كان مرفقا بسفير بلاده في المغرب، بونيت تالوار، التأكيد على الشراكة العميقة والتاريخية التي تربط بين الولايات المتحدة والمغرب، وفق ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء المغربية.

وجاء في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقا) إن جوشوا هاريس أكد تقدير الولايات المتحدة لجهود المغرب الحاسمة بشأن مجموعة من التحديات الإقليمية والعالمية، لا سيما مكافحة عدم الاستقرار في الساحل، ودعم الانتخابات الليبية، والنهوض بالتدابير العادلة المتعلقة بالحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين.