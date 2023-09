واشنطن تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الغربية

الرباط- “القدس العربي”: قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشمال إفريقيا، جوشوا هاريس، اليوم الخميس، إن واشنطن ما زالت تعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية على أنها جادة وذات مصداقية وواقعية، ونهج محتمل لتلبية تطلعات سكان الصحراء الغربية.

وذكر بيان للسفارة الأمريكية في الرباط، عقب محادثات بين هاريس ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن “الولايات المتحدة تواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي جادا وواقعيا وذا مصداقية”.

3/3 DAS Harris reaffirmed that the United States continues to view Morocco’s Autonomy Plan as serious, credible, and realistic, and one potential approach to meet the aspirations of the people of Western Sahara.

