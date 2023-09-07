سياسة | عربي | المغرب العربي

واشنطن تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الغربية

منذ 37 دقيقة

الطاهر الطويل
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الرباط- “القدس العربي”: قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشمال إفريقيا، جوشوا هاريس، اليوم الخميس، إن واشنطن ما زالت تعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية على أنها جادة وذات مصداقية وواقعية، ونهج محتمل لتلبية تطلعات سكان الصحراء الغربية.

وذكر بيان للسفارة الأمريكية في الرباط، عقب محادثات بين هاريس ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن “الولايات المتحدة تواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي جادا وواقعيا وذا مصداقية”.

وتأتي محطة الرباط كختام للجولة التي قام بها المسؤول الأمريكي إلى المنطقة المعنية بنزاع الصحراء، خاصة جبهة البوليساريو والجزائر.

وشدد هاريس على دعم واشنطن الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا في الوقت الذي يكثف فيه جهوده لتحقيق حل سياسي دائم لقضية الصحراء.

كما جدد المسؤول الأمريكي الذي كان مرفقا بسفير بلاده في المغرب، بونيت تالوار، التأكيد على الشراكة العميقة والتاريخية التي تربط بين الولايات المتحدة والمغرب، وفق ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء المغربية.

وجاء في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقا) إن جوشوا هاريس أكد تقدير الولايات المتحدة لجهود المغرب الحاسمة بشأن مجموعة من التحديات الإقليمية والعالمية، لا سيما مكافحة عدم الاستقرار في الساحل، ودعم الانتخابات الليبية، والنهوض بالتدابير العادلة المتعلقة بالحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين.

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  1. يقول ابن الوليد. المانيا. ( و على تويتر ibn_al_walid_1@ ):
    سبتمبر 7, 2023 الساعة 7:28 م

    ربما قد يقول قائل.. لكنه لم يجدد اعتراف امربكا بمغربية الصحراء..
    .
    امريكا غير ملزمة باعادة هذا كل مرة.. وهنا الحديث عن حل الأزمة المزمة فقط..
    .
    حينما تتحدث امريكا عن ايجاد حل لمناطق في سوريا مثلا.. او مناطق دول اخرى، فهي لا تتحدث
    في نفس الوقت عن اعتراف امريكا بتبعية تلك المناطق لتلك الدول..
    .
    نحن في صحرائنا واقترحنا حل الحكم الذاتي..

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  2. يقول أبا المحفوظ الصحراوي الداخلة:
    سبتمبر 7, 2023 الساعة 7:29 م

    الصحراء مغربيه وسابقى مغربية.

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