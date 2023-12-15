واشنطن تحثّ على تقديم مهاجمي سفارتها إلى العدالة… فصائل عراقية تستهدف قاعدة تضمّ جنوداً أمريكيين في الأنبار

بغداد ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي عبّرت فيه رئاسة الجمهورية العراقية عن دعمها قرار الحكومة الاتحادية في حماية البعثات الدبلوماسية، مشددة على أهمية الحفاظ على استقرار وأمن البلاد، أعلنت الفصائل المسلحة العراقية، استهداف قاعدة تضمّ جنوداً أمريكان في محافظة الأنبار الغربية، وسط تأكيد واشنطن على أهمية تقديم مرتكبي حادثة الهجوم الذي استهدف سفارتها في بغداد الاسبوع الماضي، إلى العدالة.

وفي بيان صحافي أصدرته «المقاومة الإسلامية في العراق»، كشفت عن شنّ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة «عين الأسد» العسكرية الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق.

وطبقاً للبيان، تم استهداف «قاعدة الاحتلال الأمريكي (عين الأسد) غرب العراق، بواسطة الطائرات المسيّرة»، مبيناً أن «تلك الطائرات قد أصابت أهدافها بشكل مباشر».

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، إن قواتها في سوريا والعراق تعرضت إلى 97 هجوماً بالصواريخ والمسيرات بين 17 أكتوبر/ تشرين الأول و13 ديسمبر كانون الأول».

وعلى الرغم من استمرار هجمات الفصائل التي تستهدف المصالح الأمريكية في العراق، غير أن هجوم الأسبوع الماضي الذي طال السفارة في بغداد، يعد الأعنفّ.

وأعلنت الحكومة الاتحادية أول أمس، إن الجهات المنفذة للهجوم تتبع تشكيلاً أمنياً عراقياً لم تسمّه، مؤكدة القبض على عدد من المهاجمين وملاحقة الآخرين، فضلاً عن اعتقال «الجهات» التي قدّمت الدعم اللوجستي لهم وسهّلت لهم عملية الاستهداف.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، ضرورة إجراء تحقيق في الهجمات على سفارتها في بغداد.

وقالت في بيان: «أوضحنا لرئيس الوزراء العراقي ضرورة إجراء تحقيق في الهجمات على سفارتنا ومحاسبة المسؤولين».

فيما علقت السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينيا رومانسكي، على إعلان بغداد اعتقال بعض المسؤولين عن استهداف سفارة واشنطن في المنطقة الخضراء وسط العاصمة.

وقالت في «تدوينة» لها، «‏نُشيد برئيس الوزراء محمد شياع السوداني وأجهزة الأمن العراقية والسلطة القضائية لنجاحهم في القبض على عدد من المسؤولين عن الهجمات الإرهابية ضد سفارتنا وجهاز الأمن الوطني والمباني الحكومية الأخرى».

وأضافت أن «الولايات المتحدة ملتزمة بالتنسيق الوثيق مع الحكومة العراقية لضمان تقديم الجُناة إلى العدالة»، مشيرة إلى أن «الأفراد الأمريكيين الموجودين في البلاد بناء على دعوة من العراق آمنون، وأن سيادة العراق واستقلاله محمية».

الرئاسة تدعم

وفي تطورٍ لاحق، أكدت رئاسة الجمهورية العراقية، دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في بسط الأمن والاستقرار ومنع الأعمال والعمليات «الخارجة عن القانون» في استهداف البعثات الدبلوماسية.

الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية ذكرت في بيان صحافي أمس، إن «رئاسة الجمهورية تعلن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في بسط الأمن والاستقرار ومنع الأعمال والعمليات الخارجة عن القانون في استهداف البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الحكومية العراقية التي تستهدف استقرار البلد والتجاوز على سيادة العراق وتشويه صورته أمام المجتمع الدولي، حيث تدعم رئاسة الجمهورية الإجراءات والخطط الأمنية المُتخذة مؤخرا، ومن بينها محاسبة جميع القوات الأمنية المسؤولة عن القاطع الأمني في المنطقة التي حصل فيها الاعتداء».

وأوضحت أن «الفوج الرئاسي المذكور (المكلف بحماية المنطقة التي شهدت الهجوم الأخير) هو تحت إمرة اللواء الثالث في الشرطة الاتحادية منذ العام 2015».

ويرى السوداني، أن رأي فصيل مسلح أو مجموعة ليس بالضرورة أن يكون رأي الشعب العراقي، معتبراً الاعتداءات على السفارة الأمريكية ومطار أربيل، «عملاً إرهابياً».

وقال خلال استضافته في برنامج تلفزيوني، إن «لدينا إشكالية لا نخفيها نتحدث عنها بصراحة هي إشكالية السلاح خارج نطاق مؤسسات الدولة، وهناك فصائل مسلحة معروفة ومعلنة لديها عقيدة تتعلق بوجود أجنبي داخل العراق، وهذا الوجود تعتقده نوعاً من الاحتلال يخل بالسيادة العراقية، وهذا أحد المواضيع المهمة التي تحدثت بها أنا عندما كنت مكلّفاً من قبل الكتلة الأكبر»، حسب موقع «رووداو».

وأضاف: «قلت إن المشاكل أمامنا هي السلاح ومواضيع أخرى. لنأت إلى موضوع السلاح، كيف سنعالجه، هل بالقصف والصواريخ واتخاذ القرارات الفردية نيابة عن الدولة؟ هذا ليس صحيحاً ويظهر العراق كدولة تقودها مجاميع وهي من تقرر نيابة عن الشعب، أيا كان رأيك كفصيل أو مجموعة فهذا رأيك أنت، ليس بالضرورة أن يكون رأي الشعب العراقي. الأخير لديه ممثلون بغض النظر عن العلاقة بينهم وبين الممثلين أو نسبتهم، لكن وفق الدستور والقانون لدينا ممثلين تحت قبة مجلس النواب، وهؤلاء انتخبوا حكومة وهذه المؤسسات الوحيدة المعنية باتخاذ القرار».

ولفت إلى أن من أجل «حل هذه الإشكالية اتفقنا على أن تفوّض الحكومة كجهة موثوقة للحوار مع التحالف الدولي، لأنه لم نعد بحاجة إلى التحالف الدولي»، مردفاً: «لقد انتصرنا على الإرهاب وانتهى، ولم يعد يمثل تهديداً، وداعش لا تمثل تهديداً للدولة العراقية، وأجهزتنا الأمنية بكل عناوينها قادرة على حفظ الأمن في كل أرجاء العراق، وبالتالي آن الأوان ليتخلص العراق من هذا الوجود الذي يثير حفيظة الداخل والخارج».

وأوضح أن «هذا الموضوع يستخدم مبرراً للتدخل في شؤون العراق، ولدفع جهات ومجاميع ويربك لنا الوضع، لذا نريد ان ننهي هذا الجدل الموجود والذي نسمعه يومياً، فكان حديثنا طيلة عام من عمر الحكومة مع الأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية أن ينتهي وجود التحالف الدولي فلسنا بحاجته وهم تقبلوا المقترح، بدليل موقف الرئيس السابق دونالد ترمب والرئيس الحالي جو بايدن بإنهاء مهام القوات القتالية والتفاهم مع الحكومة العراقية حول العناصر المستشارين، وهم موجودون بناء على دعوتنا».

رئيس مجلس الوزراء العراقي، بيّن أن «ميزة هذا الإعلان تكمن في أنه متى ما انتهت المهمّة سأقول لهم أنها انتهت، ونحن من نقدر الوقت والمصلحة لهذا القرار وفق رؤية وليس شعارات ثورية»، لافتا إلى أن «هذه الدول عظمى ومن مصلحتنا أن نرتبط معها بعلاقات، وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية، لأن بيننا اتفاقية الإطار الاستراتيجي فيها عدة مجالات في الاقتصاد والتكنولوجيا والتعليم وكل الجوانب».

لجنة ثنائية

وزاد: «اتفقنا مع التحالف الدولي خلال الوفد الأخير الذي توجه إلى واشنطن على تشكيل لجنة ثنائية وعقد حوار لنرتب جدولاً زمنياً لخروج هذه القوات (التحالف الدولي) وإنهاء هذا الملف»، لافتاً إلى أن «المتغيّر الذي حدث هو أحداث غزة، سبّبت صدمة لكل المنطقة. يومياً نحن نشاهد إبادة جماعية ترتكب بحق شعب أعزل في منطقة مكتظة سكانياً، وعبّرنا عن موقفنا الرسمي كحكومة وكان موقفا واضحاً، وعبرنا عن موقفنا الشعبي السياسي المرجعي، كل المرجعيات أدانت ذلك وهذا موقف واضح، أما أن ننخرط في ساحة الصراع فذلك ليس من مصلحتنا».

وشدد على أن «كل الاعتداءات بما فيها الاعتداء الأخير على السفارة الامريكية والاعتداء على مطار أربيل هي اعتداءات إرهابية، والحكومة بأجهزتها الأمنية تلاحق المنفذين، ولن نتهاون في هذا الموضوع»، مؤكداً أن «هذا أمر يخص استقرار وأمن البلد، ليست فيه مجاملة والحكومة جادة في القيام بواجباتها، وعندما يكون الوضع خطيراً ويهدد استقرار العراق والعراقيين فلا يوجد أي تردد بالنسبة لي».

وأشار إلى أن «القوى السياسية والفصائل لديها موقف واضح، وليست كل الفصائل متفقة اليوم على موقف واحد واضح للجميع»، مستدركا بالقول: «نخوض حواراً واضحاً مع الجميع، وتم عقد اجتماع للإطار التنسيقي ودعوت إلى هذا الاجتماع، واعتقد أن بيانهم واضح، ويطالب الحكومة باتخاذ إجراءات للكشف عن المنفذين وملاحقتهم، لا يوجد شيء أوضح من ذلك».

وفقاً للسوداني، فإن ما يهم الحكومة هو «وجود موقف سياسي واضح داعم لإجراءاتنا، والنقطة الثانية واجباتنا، وواجب الحكومة إنفاذ القانون وتحقيق الأمن والاستقرار. لن انتظر زيد أو عمرو لأقنعه بهذا الموضوع، توجيهاتي واضحة للأجهزة الأمنية وكل من يخل بالأمن والاستقرار سنلاحقه وفقاً للقانون بموجب إجراءات قضائية أياً كان»، موضحاً أن «هذه الجرائم التي حصلت سيكون للحكومة منها موقف ومعلن وسنسمّي بالاسم الجهة المتورطة، هذا هو التزامنا».