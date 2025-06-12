واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى العراق “لأي سبب كان”- (تدوينة)

بغداد: حذّرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى العراق “لأي سبب كان”، إثر قرارها بسحب بعض موظفيها العاملين في الشرق الأوسط.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الخميس، تحذيرا أحمر، رافعة توصيتها بشأن السفر إلى العراق للمستوى الرابع “لا تسافر”.

وعزت الخارجية القرار إلى “الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطرابات المدنية ومحدودية قدرة الحكومة الأمريكية على توفير خدمات الطوارئ اللازمة لمواطنيها في العراق”.

وتضمن البيان تحذيرا يقول “لا تسافر إلى العراق لأي سبب كان”.

من جانبها، أفادت السفارة الأمريكية في بغداد، الخميس، بأن “الميليشيات المناهضة للولايات المتحدة تهدد المواطنين الأمريكيين والشركات الدولية”.

الميليشيات المناهضة للولايات المتحدة في العراق تهدد المواطنين الأمريكيين والشركات الدولية

وقالت السفارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك الخميس، إن “المواطنين الأمريكيين في العراق يواجهون مخاطر كبيرة بما في ذلك العنف والخطف”.

وأضافت: “تهاجم الجماعات الإرهابية والمتمردة قوات الأمن العراقية والمدنيين بانتظام. تحدث هجمات باستخدام أجهزة ناسفة مرتجلة وإطلاق النار غير المباشرة والمركبات الجوية بدون طيار في العديد من المناطق بما في ذلك المدن الكبرى”.

وقالت السفارة إن “وزارة الخارجية تطلب من موظفي الحكومة الأمريكية في العراق العيش والعمل تحت أمن مشدد بسبب التهديدات الخطيرة”، مشيرة إلى أن “هناك خطر العنف الإرهابي، بما في ذلك الهجمات الإرهابية وغيرها من الأنشطة في العراق”.

وأشارت إلى أن “كثيرا ما تحدث المظاهرات والاحتجاجات والإضرابات في جميع أنحاء البلاد. يمكن أن تتطور هذه الأحداث بسرعة دون سابق إنذار، وكثيرا ما تعطل حركة المرور والنقل والخدمات الأخرى، وأحيانا تتحول إلى عنيف”.

وطالبت المواطنين الأمريكيين بألا يسافروا عبر العراق للانخراط في نزاع مسلح في سوريا، حيث سيواجهون مخاطر شخصية بالغة، مشيرة إلى أنه بسبب مخاوف أمنية، يمنع كوادر الحكومة الأمريكية في بغداد من استخدام مطار بغداد الدولي.

والأربعاء، أعلنت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتين أنه سُمح للموظفين الأمريكيين غير الأساسيين في الشرق الأوسط بمغادرة الدول التي يخدمون فيها.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القرار تم اتخاذه لأن “المنطقة قد تصبح مكانا خطيرا”.

وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت توترات في المنطقة، مع أنباء عن أن المحادثات بين واشنطن وطهران وصلت إلى طريق مسدود، ما قد ينذر باللجوء إلى الخيار العسكري.

وقال ترامب، في مقابلة مع بودكاست “بود فورس وان” أُذيعت الأربعاء، إن ثقته قلت في أن إيران ستوافق على وقف تخصيب اليورانيوم ضمن اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.

وتابع: “لا أرى نفس الحماسة لدى الإيرانيين لإبرام اتفاق، وأعتقد أنهم سيرتكبون خطأ، لكن سنرى”.

(وكالات)