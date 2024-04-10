واشنطن تحذر من أنها ستحمّل الصين مسؤولية أي مكاسب لروسيا في أوكرانيا

واشنطن: حذرت الولايات المتحدة الثلاثاء من أنها ستحمل الصين المسؤولية إذا حققت روسيا مكاسب في أوكرانيا، بعد أن جددت بكين تعهداتها بالتعاون مع موسكو خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال كيرت كامبل نائب وزير الخارجية الأمريكي المسؤول عن إعادة رسم السياسات الأمريكية تجاه آسيا، إنه بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الحفاظ على السلام والاستقرار في أوروبا هو “مهمتنا الأكثر أهمية تاريخيا”.

ومع تعزيز موسكو هجومها على أوكرانيا وسط مأزق في الكونغرس الأمريكي بشأن إقرار المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حذّر كامبل من أن المكاسب الروسية على الأرض يمكن أن “تغيّر ميزان القوى في أوروبا بطرق تُعتبر بصراحة غير مقبولة”.

وقال “لقد أبلغنا الصين مباشرة أنه إذا استمر ذلك فسيكون له تأثير على العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. لن نجلس ونقول كل شيء على ما يرام”.

أضاف أمام “اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية”، وهي منظمة تعليمية تعني بالترويج للتفاهم بين واشنطن وبكين، أنهم سينظرون إلى هذا ليس كأنشطة روسية فقط، بل “مجموعة مشتركة من الأنشطة المدعومة من الصين وأيضا كوريا الشمالية. هذا يتعارض مع مصالحنا”.

(أ ف ب)