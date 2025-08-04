واشنطن تحذّر من تشريع قانون «الحشد»: يهدد سيادة العراق

بغداد ـ «القدس العربي»: جدّدت الولايات المتحدة الأمريكية، تحذيرها للمسؤولين العراقيين من مغبّة المضي في تشريع قانون «الحشد الشعبي»، معتبرة أن من شأنه تعزيز النفوذ الإيراني في البلاد، ويهدد سيادتها.

وذكرت السفارة الأمريكية في العاصمة الاتحادية بغداد، في بيان صحافي، بأن «القائم بالأعمال ستيفن فاجن، ناقش هذا الملف خلال لقائه بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، حيث عبّر عن القلق المستمر للولايات المتحدة بشأن القانون».

وحسب البيان فإن فاجن «جدد التذكير بحديث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن تشريع قانون الحشد الشعبي سيؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية المسلحة، مما يهدد سيادة العراق».

غير أن مضمون التصريح الأمريكي، لا يتوافق مع ما أفاد به المكتب الإعلامي للمندلاوي، بشأن ما جرى بحثه خلال اللقاء.

ففي بيان صحافي، أفاد المكتب بأن المندلاوي وفاجن بحثا «مستجدات الساحة المحلية، وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المتبادل».

وأشار إلى أن اللقاء شهد أيضاً «التأكيد على أهمية تعزيز آفاق التعاون بين البلدين، وبما يحقق مصالح الشعبين الصديقين، انطلاقاً من مبدأ الاحترام المتبادل، والحديث حول توجه العراق واهتمامه بتوقيع اتفاقيات اقتصادية ثنائية مع مختلف دول المنطقة والعالم، وتبادل وجهات النظر حول المخاطر التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وأن يكون للدول الكبرى موقفًا صارمًا في إيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة»، من دون الإفصاح عن أيّ معلومات تتعلق بقانون «الحشد».

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، معارضة الولايات المتحدة الشديدة، لأي تشريع يتعارض مع أهداف شراكتها الأمنية مع العراق ويعوق تعزيز مؤسسات الأمن العراقية.

وقالت إن الولايات المتحدة «تعارض بشدة أي تشريع يتعارض مع أهداف مساعدتنا الأمنية الثنائية والشراكة بيننا، ويعوق تعزيز مؤسسات الأمن العراقية الحالية والسيادة العراقية الحقيقية».

ورأت أن «مشروع قانون الحشد الشعبي العراقي يؤسس لمجموعات مسلحة مرتبطة بالكيانات الإرهابية والقادة، بما في ذلك بعض تلك التي هاجمت مصالح الولايات المتحدة وقتلت أفرادًا أمريكيين»، مشددة على إن «تمرير هذا القانون سيكون خطوة غير مفيدة بشكل كبير»، حسب موقع «رووداو».

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد تلقى الشهر الماضي، اتصالاً هاتفياً من روبيو، كشفت تفاصيله أولاً المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس، أكد فيه مخاوف ‏بلاده بشأن «مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي الذي ما يزال قيد المناقشة ‏في مجلس النواب»، مشدداً على أن «تشريع هذ النوع من القوانين سيؤدي ‏إلى ترسيخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة الإرهابية التي تقوض سيادة ‏العراق».‏

مقرّب من العامري يرفض «تدخلها السافر»

ومع انتشار البيان الأمريكي، أصدر مكتب السوداني بياناً مقابلاً عن فحوى ‏المكالمة، مبيناً أن «طرح قانون الحشد أمام مجلس النواب يأتي ضمن مسار ‏الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي ‏المعتمد من مجلس النواب، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة ‏أخرى ضمن قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني»، ‏مؤكدا أن «الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل ‏صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة».‏

في موازاة ذلك، كشف رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، عن وصول ‏‏»رسائل أمريكية» إلى جميع القيادات السياسية في العراق، تؤكد أن واشنطن ‏تدعم «دمج قوات الحشد الشعبي» ضمن المنظومة الأمنية، وليس مجرد ‏إعادة هيكلتها.‏

وقال المشهداني في لقاء لمحطّة محلية، إن «وجهة النظر الأمريكية ترى أن ‏الهيكلة تعني إبقاء الحشد ككيان منفصل، بينما المطلوب هو الدمج الكامل ‏تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة»، مؤكداً إن «الولايات المتحدة نقلت ‏هذه الرؤية بوضوح إلى القيادات العراقية، لكن من يتخذ القرار الأعلى لا ‏يبدو متفهماً لذلك».‏

وأوضح أن «المسألة لا تتعلق بحل الحشد، بل بترشيد عمله ‏وتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة»، لافتاً إلى إن «القانون يجب أن يُمرَّر ‏بحذر، فالفوضى الأمنية لا تحتمل قرارات مرتجلة قد تضر بالمواطنين».‏

في مقابل ذلك، أكد القيادي في تحالف «الفتح»، عدي عبد الهادي، رفضه ما وصفه بـ»التدخل السافر» من قبل السفارة الأمريكية في بغداد، ومحاولاتها التأثير على مسار التشريعات داخل البرلمان، ولا سيما قانون «الحشد».

وقال في تصريح لمواقع إخبارية محلية مقربة من «الإطار التنسيقي»، إن «العراق دولة ذات سيادة، وبرلمانه يعكس إرادة الشعب بكل مكوناته، ولا يحق لأي سفارة أجنبية، بما في ذلك الأمريكية، أو أي جهة غربية، التدخل في قراراته أو الضغط لعرقلة تشريع قانون يتعلق بمنظومة أمنية رسمية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة».

وأضاف أن «بيانات السفارة الأمريكية تمثل تدخلاً غير مسبوق في الشأن العراقي الداخلي»، داعياً الكتل الوطنية إلى «اتخاذ موقف موحد عبر إدراج قانون الحشد على جدول أعمال البرلمان والتصويت عليه دون تأخير، لإرسال رسالة واضحة بأن العراق يرفض الإملاءات الخارجية». وأشار السياسي المُنتمي للتحالف الذي يتزعمه هادي العامري، إلى أن «تحرك السفارة ضد قانون الحشد يعكس موقفاً سياسياً مرفوضاً، خاصة وأن الحشد يمثل أحد أهم التشكيلات التي أسهمت في حفظ أمن البلاد».

وأول أمس، أكد رئيس «هيئة الحشد الشعبي»، فالح الفياض، أن التصويت على قانون «الحشد» ليس مجرد إجراء تشريعي بل تعبير عن «عرفان الشعب لمقاتليه».

وقال في بيان، موجه إلى أعضاء مجلس النواب العراقي، إنه «في لحظةٍ تتجسّد فيها معاني الوفاء والتاريخ، نقف أمام مسؤولية وطنية، ومسألةٍ تتعلّق بكرامة من حملوا السلاح دفاعًا عن العراق وسيادته».

وأضاف، أن «التصويت على قانون الحشد الشعبي ليس مجرد إجراءٍ تشريعي، بل هو تعبير عن عرفان الشعب لمقاتليه، وتثبيت لحقوق من لبّوا نداء المرجعية، وسطروا بدمائهم مجد هذا الوطن».