واشنطن تحقق في “دور إيراني مباشر” باستهداف قواعدها

واشنطن: قال متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن واشنطن تحقق في “دور مباشر” لإيران في استهداف القاعدة الأمريكية على الحدود الأردنية السورية، قبل أيام.

وأضاف في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن هناك “أصابع إيرانية” في هجوم الأردن، ويجري التحقيق في ما إذا كانت طهران قد زوّدت أم لا المهاجمين بالطائرة المسيّرة المستخدمة في الاعتداء.

وعن طبيعة الرد الأمريكي على الهجوم، قال كيربي إنهم بحثوا ذلك بشكل مفصّل في اجتماع مجلس الأمن القومي، مبيناً أن الرئيس جو بايدن توصّلَ إلى قرار بشأن الأمر، دون الكشف عن تفاصيل.

كيربي أكد كذلك أنهم يعلمون بأن البلد الذي يقوم بتأمين الأسلحة المستخدمة في الهجمات ضد الأهداف العسكرية الأمريكية في المنطقة، هو إيران.

وأفاد بأنهم يحققون في ما إذا كان هناك “دور إيراني مباشر” في الهجوم الأخيرة على القاعدة الأمريكية على الحدود الأردنية السورية.

والأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة ضرب قاعدة شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا.

وحمّل المسؤولون الأمريكيون، وعلى رأسهم الرئيس بايدن، الجماعات المدعومة من إيران مسؤولية الهجوم، وذكروا أنه سيتم الرد على الهجوم في الوقت والمكان اللذين تختارهما الولايات المتحدة.

ورفضت إيران اتهامات ضلوعها في الهجوم المذكور، وقالت إن “قوى المقاومة في المنطقة لا تتلقى تعليمات من إيران في قراراتها وتصرفاتها”.

(الأناضول)