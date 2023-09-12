واشنطن تخطر بنوكا دولية بتحويل 6 مليارات دولار لإيران

واشنطن: أخطر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الكونغرس وبنوكا أجنبية، بتحويل مبلغ 6 مليارات دولار إلى إيران عبر قطر، وهي عبارة عن أصول مالية كانت مجمدة في كوريا الجنوبية ضمن حزمة عقوبات على طهران.

جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرغ، الثلاثاء، التي قالت إنها حصلت على نسخة من الإخطار الصادر عن الخارجية الأمريكية.

وشدد بلينكن تأكيده للكونغرس، أن مبلغ 6 مليارات دولار سيتم الاحتفاظ به في حسابات مقيدة في قطر، حيث سيكون “متاحا فقط للتجارة الإنسانية”.

ومهدت الولايات المتحدة الطريق لإعادة 6 مليارات دولار من عائدات النفط إلى طهران، بعد اتفاق تسليم سجناء يحملون الجنسية الأمريكية، محتجزين في إيران.

ولم يصدر حتى الساعة (06:12 ت.غ) أي بيان رسمي صادر عن الخارجية الأمريكية أو أية جهة رسمية تؤكد ما ورد في الإخطار الذي نقلت تفاصيله بلومبرغ.

والإخطار الصادر عن الخارجية الأمريكية، يسمح لبنوك ألمانية وأيرلندية وقطرية وكورية جنوبية وسويسرية بتحويل 6 مليارات دولار، كانت مجمدة في كوريا الجنوبية دون خوف من مخالفة العقوبات الأمريكية.

والاثنين، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إنها تتوقع نقل أصول مجمدة في الخارج إلى طهران “خلال أيام”، ضمن اتفاق وقع مع الولايات المتحدة في أغسطس/ آب الماضي.

وفي 10 أغسطس الماضي، كشف وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي في تصريحات متلفزة أوردتها الخارجية القطرية على منصة “إكس”، أن الوساطة التي قامت بها الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وصلت إلى الاتفاق الذي من شأنه إطلاق سراح سجناء.

(الأناضول)