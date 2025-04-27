واشنطن تدرس نشر مقاتلات “إف 35” بشكل دائم في كوريا الجنوبية

سيول: يدرس الجيش الأمريكي نشر مقاتلات من طراز “إف 35 إيه” المتطورة بشكل دائم في كوريا الجنوبية، بحسب ما قاله مصدر اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، نقلا عن المصدر الذي لم تكشف عنه، أنه في حال إذا تم تنفيذ عملية النشر هذه، فستمثل إضافة كبيرة إلى الأصول الجوية الأمريكية في كوريا الجنوبية، والتي تتكون معظمها من طائرات مقاتلة من طراز “إف 16” من الجيل الأقدم. وقد تم نشر طائرات “إف 35” بشكل مؤقت فقط في السابق للتدريب المشترك.

وقال المصدر: “لدى الجيش الأمريكي مفهوم نشر طائرات إف 35 إيه بشكل دائم في قاعدة كونسان الجوية. وسيجري نشر سرب واحد في البداية، وهناك احتمال لنشر سرب آخر بالتناوب”.

يشار إلى أن السرب هو وحدة تابعة للقوات الجوية تتكون من حوالي 20 طائرة.

يذكر أنه في يوليو/ تموز من العام الماضي، أعلنت القوة الجوية السابعة الأمريكية في كوريا الجنوبية، نقل تسع طائرات من طراز إف 16 من قاعدة كونسان الجوية إلى قاعدة أوسان الجوية لإنشاء “سرب سوبر” يضم 31 طائرة مقاتلة في قاعدة أوسان الجوية.

وتعتبر طائرات إف 35 قادرة على التحليق في عمق أراضي العدو دون أن يتم رصدها. وتشغل كوريا الجنوبية حاليا 39 طائرة من طراز إف 35 إيه وتخطط للحصول على 20 طائرة أخرى.

(د ب أ)