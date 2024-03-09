واشنطن تدعم إسرائيل وتدعي إغاثة غزة.. “ميناء بايدن ليس كافياً وسيأخذ شهرين لإنجازه بينما يبلغ الجوع مستويات كارثية”

لندن ـ “القدس العربي”:
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالا لكاتب العمود فيها، نيكولاس كريستوف، بعنوان “ميناء بايدن في غزة ليس كافياً”، قال فيه إن خطط الرئيس جو بايدن وأمره القوات الأمريكية ببناء ميناء مؤقت لتوصيل المساعدات إلى غزة عن طريق البحر فكرة مرحب بها، ولكن أكد أنها غير كافية على الإطلاق.
واعتبر الكاتب أنها “مثل عمليات إسقاط المواد الغذائية جوا التي أعلن عنها بايدن سابقا، تبدو له أنها أشبه بالتقاط الصور الفوتوغرافية أكثر من كونها جهدا شاملا لمعالجة الأزمة الإنسانية التي ساعدت الولايات المتحدة في خلقها”.
وشدد الكاتب على أن “بايدن أيد بقوة ما اعترف بأنها حرب “مبالغ فيها” تشنها إسرائيل في غزة، حيث تزود الولايات المتحدة إسرائيل بالأسلحة وتحميها دبلوماسيا في الأمم المتحدة.. لذا، فنحن نؤيد الحرب، ولكننا أيضا نقوم الآن ببذل جهود إغاثة لتخفيف عواقبها”.
مثل عمليات إسقاط المواد الغذائية جوا التي أعلن عنها بايدن سابقا، تبدو فكرة الميناء أشبه بالتقاط الصور الفوتوغرافية أكثر من كونها جهدا شاملا لمعالجة الأزمة الإنسانية التي ساعدت الولايات المتحدة في خلقها
وقال كرسيتوف إن الميناء أو المنفذ البحري “يمكن أن يكون مفيدا بالفعل، لكن صحيفة “نيويورك تايمز” نقلت عن مسؤولين قولهم إن إعداده قد يستغرق أكثر من شهر أو شهرين. وقد توفي 20 شخصا في غزة بالفعل بسبب سوء التغذية والجفاف، مع وصول الجوع إلى “مستويات كارثية”، وفقا للأمم المتحدة”.
وأكد الكاتب على أنه عندما يعاني الأطفال من سوء التغذية الحاد، يمكن أن تتسارع الوفيات بسرعة، وقد يأتي الميناء بعد فوات الأوان بالنسبة للعديد منهم. وبالمثل، فإن عمليات الإنزال الجوي أفضل من لا شيء، لكنها صغيرة. وشملت عملية الإنزال الجوي الأولى 38,000 وجبة، أو وجبة واحدة لأقل من 2% من سكان غزة”.
ولفت إلى أن ميزة الإغاثة البحرية “تتمثل في أن السفن يمكنها تقديم مساعدات أكثر بكثير من عمليات الإنزال الجوي. لكن عمال الإغاثة يقولون إن المشكلة الحقيقية هي أن إسرائيل تفرض عملية تفتيش تعيق توصيل المساعدات إلى غزة بالشاحنات ثم تستهدف ضباط الشرطة المدنية (لأنهم ينتمون إلى حماس)، لذا فهم غير راغبين في حماية شحنات المساعدات”.
وذكر أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن إسرائيل هاجمت في بعض الأحيان قوافل المساعدات التابعة لها ومنعتها، حتى لو كانت قد حصلت مسبقا على موافقة السلطات الإسرائيلية لإيصال المساعدات.
واعتبر أن الإنزال الجوي والميناء البحري لا يحلان مشاكل التوزيع هذه. وأكد “أنه ليس من الواضح تماما كيف سيتم نقل المساعدات الواردة إلى الميناء عبر غزة إلى الأماكن التي يكون فيها الجوع على أشده، أو من سيحمي القوافل، أو كيف ستتم إدارة التوزيع النهائي. ومن الواضح أن إسرائيل ستواصل فحص المساعدات القادمة عن طريق البحر، الأمر الذي لا يبعث على الثقة”.
وزعم “صحيح أن حماس قامت بتخزين المواد الغذائية التي يمكنها تقاسمها وأن حماس يمكن أن تنهي الحرب بالاستسلام. لكن الولايات المتحدة ليس لها تأثير على حماس. ولديها نفوذ على إسرائيل، باعتبارها مورد الأسلحة والحامي الدبلوماسي لها”.
وتساءل الكاتب: هل سيكون بايدن على استعداد لاستخدام نفوذه للضغط على إسرائيل لتسريع المساعدات الغذائية إلى غزة؟ وأكد أن “هذا يعني التوقف عن استخدام حق الفيتو ضد قرارات الأمم المتحدة الخاصة بإسرائيل، وإبطاء المساعدات العسكرية، والتحدث مباشرة إلى الشعب الإسرائيلي. وهذا هو أفضل أمل لتجنب المجاعة”.
ميناء غزة سيكون جسرا لعبور عصابة جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي لاحتلال غزة بالكامل يا هامل 🇵🇸🤕☝️🚀🔥🚀
ميناء غزة فخ من عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي لأحرار المقاومة الفلسطينية فحذار يا أحرار فلسطين من الخدعة الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم شر انتقام عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸😔☝️🔥🚀🔥🚀🚀🚀
بسم الله الرحمن الرحيم.
سيكون هذا الميناء الإصطناعي الصهيوني المدفوع التكاليف من جيب أمريكا عبارة عن بنينة تحتية لإستخدامه في ترحيل قصرا أهل غزة أو ما تبقي من أهل غزة إلي أصقاع الأرض وخاصة نحو أوروبا…نوايا الشيخ الخرف بايدن و صديقه المعتوه بن يمين ليست صادقة …تذكروا كلامي هذا با إخواني .!
صحيح جدا جدا جدا 🇵🇸🤕☝️🚀🔥
يجب ان تطالب الدول العربية والاسلامية من مجلس الأمن للامم المتحدة بضرورة اصدار قرارات ملزمة تتضمن وقف إطلاق النار في. غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم عرقلة قيام ألدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها ألقدس الشريف. يجب أن يجتمع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لارسال وفد إلى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لحثهم على التصويت لصالح هذه القرارات.
كالذي يقتل القتيل ويمشي في جنازته
ميناء لتهجير اهل غزة عن طريق البحر ……! لا اكثر و لا اقل ……! خطة مدروسة بعناية من قبل الصهاينة بنصيحة الامريكان …!
هناك شكوك بالنسبة لهذا الميناء الموقت. أكد الخبراء أنه يجب إلا يكون بديلاً لادخال المساعدات الإنسانية عن طريق معبر رفح. كما انه سيستغرق شهرين لإكماله . قرأت تقارير يجب ان تنتبه لها السلطات الفلسطينية وهي أن اسراءيل قد تستغل هذا الميناء لتهجير الفلسطينيين من غزة.
حتى الطفل يفهم هذه اللعبة القذرة…امريكا تبعث بأحدث الأسلحة واخر ما تنتجها تكنولوجيا السلاح وحتى اللتي لم تستخدم بعد من قبل الجيش الأمريكي بعد والاسلحة الاشد فتكا باالانسان والحيوان والنبات والجماد إلى ربيتها إسرائيل وتقوم ببناء ميناء لإيصال المساعدات الغذائية المسرطنة لأهل غزة الذي يستغرق اكثر من شهرين لبنائها وحينها سيموت نصف سكانها جوعا ومرضا او بهذه الأسلحة الفتاكة…..كل هذا وجميع العالم ومليار مسلم يتفرج وينتظر كرم أمريكا…..لا حول ولا قوة إلا بالله
ممتاز قرار أمريكي أوروبي لإنشاء ميناء بحري فورا على ساحل قطاع غزة لتسريع إيصال مساعدات إنسانية عبر قبرص، ولإكمال معروفهم عليهم تمويل تجريف ركام هائل ناشيء عن الحرب باتجاه البحر لزيادة مساحة اليابسة وتوسيع عرض قطاع غزة كيلومترات داخل البحر خاصة مع الحاجة لإضافة مساحات لاستيعاب تزايد سكاني بدون خفض مساحات زراعية وبدون تهجير سكان لخارج القطاع، وعليهم أيضا تمويل إنشاء بنية تحتية جديدة لشبكات الخدمات (مياه، كهرباء، إتصالات، نقل) تمهيدا لإعادة الإعمار من قبل مانحين بإشراف إدارة فلسطينية مقبولة دوليا.
واشنطن توصف بهذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أية المننافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان. الجسر سيكون لخراب غزة ولحماية الكيان ومن المحتمل ترتيبات لسرقة ما به من غاز وبترول وسوريا أقرب مثال.