واشنطن تدعو إسرائيل لاستعادة الروابط الاقتصادية مع الضفة الغربية

واشنطن: قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنها دعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاستئناف إصدار تصاريح العمل للفلسطينيين وتقليل العقبات أمام التجارة داخل الضفة الغربية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، قبيل اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المنعقد في مدينة ساو باولو البرازيلية.

وأشارت يلين إلى أن الولايات المتحدة تواصل استكشاف الخيارات لتعزيز اقتصاد الضفة الغربية.

ولفتت إلى دعوة واشنطن الحكومة الإسرائيلية لتحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية من أجل تمويل الخدمات الأساسية ودعم الاقتصاد في الضفة الغربية.

وتابعت: “أعرب عن ترحيبي بالأنباء التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق وبدء تدفق الأموال، هذا الأمر يجب أن يستمر”.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها “أموال المقاصة”، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

إلا أنها علقت تحويل المقاصة للجانب الفلسطيني عقب الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، فيما قررت استقطاع مبلغ 74 مليون دولار شهريا منها، كانت تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، بدل رواتب موظفيها هناك، وجزء يخصص لشركة كهرباء غزة.

وذكرت يلين أنها بعثت مؤخرا رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لخصت فيها سلسلة من الخطوات التي ترى واشنطن ضرورة اتخاذها، مثل استئناف إصدار تصاريح العمل للفلسطينيين وتقليل العقبات أمام التجارة داخل الضفة الغربية.

وأردفت: “هذه الإجراءات لها أهمية حيوية من أجل الازدهار الاقتصادي للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”.

وعبّرت يلين عن قلقها بشأن اقتصادي إسرائيل والضفة الغربية، معربة عن اعتقادها بأن تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية تلحق “أضرارا جسيمة” باقتصاد الأخيرة وتقلل العائدات، كما أن لها أيضا “تأثير سلبي” على تل أبيب.