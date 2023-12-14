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واشنطن تدعو إسرائيل لعدم تجريد الفلسطينيين المعتقلين من ملابسهم!

منذ 9 دقائق

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نيويورك: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، على ضرورة “عدم تكرار” إسرائيل لحادثة عرض صور الأسرى الفلسطينيين في غزة بدون ملابس.
وأوضح ميلر في تصريح صحافي الأربعاء، أنه تم التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين بخصوص هذه المسألة، مبيّنا أنهم تلقوا الجواب يفيد بأن “تجريد الفلسطينيين المعتقلين من ملابسهم للتأكد من أنهم لا يرتدون سترات ناسفة أو يحملون أسلحة”.
وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية أن المسؤولين الإسرائيليين أوضحوا لهم أنه لا ينبغي التقاط هذه الصور ونشرها، وأنهم لن يقوموا بمثل هذه الممارسات مرة أخرى.
وشدد ميلر على أنه حتى لو اعتقد الجنود الإسرائيليون أن عليهم القيام بشيء من أجل أمنهم، فإن الإعادة الفورية لملابسهم ستكون المعاملة الإنسانية الأكثر ملاءمة.
والأسبوع الماضي، نشرت هيئة البث العبرية صورا ومقطعا مصورا لعشرات الفلسطينيين من قطاع غزة قالت إن “الجيش الإسرائيلي اعتقلهم خلال عملية شمال قطاع غزة”، مشيرة أنه “تم اقتيادهم عراة في ظل أجواء باردة إلى مراكز اعتقال إسرائيلية”.
ويظهر الفلسطينيون في الصور والمقطع المصور جالسين في شارع بملابسهم الداخلية السفلية، وحولهم عدد من الجنود الإسرائيليين، بينما يحاول الأسرى تغطية صدورهم بأيديهم من البرد.

(الأناضول)

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