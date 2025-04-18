واشنطن تدعي امتلاكها “معلومات موثوقة” عن هجمات وشيكة بسوريا

واشنطن: حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها من السفر إلى سوريا، مدعية امتلاكها “معلومات موثوقة” عن “هجمات محتملة وشيكة” في هذا البلد العربي.

جاء ذلك وفق تحذير للوزارة، مساء الجمعة، نشرته سفارة واشنطن لدى دمشق عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت الوزارة في تحذيرها إنها “تتابع معلومات موثوقة تتعلق بهجمات وشيكة محتملة، بما في ذلك مواقع يرتادها السياح”، دون الكشف عن أي تفاصيل بشأن مصدر المعلومات، ولا الجهات التي تخطط للهجمات المزعومة.

وأضافت أنها لهذا السبب “أصدرت تحذيرا بشأن السفر إلى سوريا من المستوى الرابع، والذي يعني ممنوع السفر”، وهو الأعلى في نظام تحذير مكوّن من 4 مستويات.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن “هذا التحذير يظل ساريا”، مدعية أنه “لا ينبغي اعتبار أي جزء من سوريا بمأمن من العنف”.

وأصدرت واشنطن تحذيرات مماثلة من السفر إلى سوريا بالمستوى نفسه في 3 و10 و18 مارس/ آذار الماضي، متذرعة بـ”هجمات وشيكة”، دون أن يتحقق ذلك.

(الأناضول)