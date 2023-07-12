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واشنطن ترسل تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى قواعدها بسوريا

منذ ساعة واحدة

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الحسكة – تل أبيض: أرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى قواعدها في محافظة الحسكة الخاضعة لسيطرة تنظيم “واي بي جي/ بي كي كي” شمال سوريا.
وقالت مصادر محلية إن قافلتين من عربات عسكرية دخلتا الحسكة الثلاثاء قادمة من بوابة “الوليد” الحدودية مع العراق.
وتضم القافلتان نحو 100 عربة، وتوجهتا إلى قواعد الجيش الأمريكي في مدن الشدادي ورميلان وتل بيدر بالمحافظة، وفق الشهود.
وتضمن الموكب مدرعات وصهاريج نفط ومعدات مدفعية، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر.
وكانت القوات الأمريكية أرسلت في يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2023، معدات عسكرية ولوجستية إلى قواعدها المنتشرة بمناطق سيطرة التنظيم بالحسكة.
وتنتشر القوات الأمريكية بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور التي تسيطر عليها قوات تنظيم “بي كي كي/واي بي جي”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، انسحبت القوات الأمريكية من غرب نهر الفرات إلى شرقه، لتعزز وجودها حول منابع النفط شمال شرق سوريا.

(الأناضول)

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