واشنطن ترسل لأوكرانيا ذخيرة صادرتها من إيران

واشنطن: قالت الحكومة الأمريكية، إنها أرسلت ذخيرة صادرتها من إيران إلى أوكرانيا التي تتعرض لهجوم من روسيا.

وتم الاستيلاء على الذخيرة في الأصل من قبل الجيش الأمريكي على متن سفينة في خليج عُمان في كانون الأول/ ديسمبر 2022 ، حسبما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية الأربعاء.

وقالت وزارة العدل، إن إيران حاولت إرسال ما يقرب من 1.1 مليون طلقة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي. ونتيجة لذلك، أعلنت الولايات المتحدة مصادرة الذخيرة.

وأضافت أنه مع نقل الأسلحة هذا، فإن إجراءات الحكومة الأمريكية ضد نظام “استبدادي” تدعم الآن بشكل مباشر حرب أوكرانيا ضد نظام “استبدادي” آخر.

وقالت الوزارة في بيان: “سنواصل استخدام كل سلطة قانونية تحت تصرفنا لدعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية والديمقراطية وسيادة القانون”.

وتزود الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر عنقودية مثيرة للجدل منذ عدة أشهر. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هذا ضروري لأن الجيش الأمريكي يفتقر إلى مخزونات الذخائر التقليدية لإرسالها إلى أوكرانيا.

(د ب أ)