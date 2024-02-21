واشنطن ترفض اتهام الرئيس البرازيلي لإسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة مثل هتلر” في غزة

واشنطن: رفضت وزارة الخارجية الأمريكية تشبيه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، للهجمات الإسرائيلية العنيفة ضد المدنيين في غزة بـ”الإبادة الجماعية (المحرقة)” التي ارتكبها أدولف هتلر ضد اليهود.
وقال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، في المؤتمر الصحافي اليومي الأربعاء، إنهم لا يتفقون مع لولا دا سيلفا بشأن “مزاعم المحرقة”.
وأضاف: “من الواضح أننا لا نتفق مع هذه التقييمات، لقد أوضحنا أننا لا نعتقد أن هناك إبادة جماعية تحدث في غزة”.
وأوضح: “نريد أن ينتهي الصراع في المنطقة بأقرب وقت”، مبينا أنهم يريدون زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة “بطريقة مستدامة”.
ودعا متحدث الخارجية الأمريكية إسرائيل إلى “التحقيق بشكل شامل وشفاف في الادعاءات الموثوقة” فيما يتعلق بتقرير الأمم المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية.
وذكر ميلر أنه اطلع على “المزاعم” لكنه “لم يتمكن من التحقق بشكل مستقل من التقارير”، مبينا “سأقول إننا واضحون في ضرورة معاملة المدنيين والمحتجزين بطريقة إنسانية ووفقا للقانون الإنساني الدولي، وهذا هو موقفنا وسيستمر كذلك”.
والاثنين، أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان عن شعوره “بالفزع” إزاء تقارير تفيد “بتعرض نساء وفتيات فلسطينيات بغزة للضرب، أو الاعتقال، أو الإهانة، أو الاغتصاب، أو الإعدام على يد ضباط إسرائيليين”، مشددا على أن “النساء والفتيات ليسوا أهدافا”.
(الأناضول)
الإبادة الجماعية في قاموس أمريكا بالنسبة للفلسطينيين هي ابادة الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه ، بحيث لا يبقى منهم على الارض ديارا. وحتى لو تم ذلك لا سمح الله ،من الممكن أن تدعي أمريكا أن الفلسطينيين لم يبادوا لأنهم مختبئون في الأنفاق تحت المستشفيات!!
…بل هي ابادة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في حق الشعب الفبسطيني الاعزل…امريكا الصهيونية هي و ابنتها المدللة اسرائيل هما مركز الشر في العالم..
سيحاكمكم الله يوم القيامة على كل افعالكم و شاهدات الزور و حمايتكم الكيان الصهيوني الغاصب للارض و العرض و نطلب من الله ان شيءا من هذا في دنيانا قبل الموت اللهم تجلى حكامنا اصبحوا اكبر حامين للكيان و عناقا للنتن
ترفضوا أولا ترفضوا الرئيس لولا قال كلمته بشجاعة واضحة.وسط سكوت كلزعماء دول العالم العربي و الإسلامي.وصل بنا الإنحطاط إلى أن يتكلم عنا زعماء و دول مسيحية ويدافعون عن إخواننا بينما تموت ضمائرنا و نغمض عيوننا خوفا من الكيان الصهيوني و شلته.
ادا لم تكن هده إبادة جماعية يا حتالة الامريكان فما معناها ادن انتم معروفون إبادة الشعوب كالهنود والاسود وفي العراق وأفغانستان وووو انتم الامريكان و الصهاينة وحلفاءكم الشر بعينيه
الإبادة الجماعية فقط عندما يقول الأمريكيون ذلك. 😂
متعجرفون جدا !!
لا أفهم لماذا تواصل الدول الإسلامية العمل مع هذا البلد الإرهابي والجنائي؟!
الحكومات الأمريكية المتعاقبة هي عدوة المسلمين والدول الإسلامية.
هل الحكومات العربية لا ترى كيف تدافع أمريكا عن أوكرانيا وإسرائيل؟ من أجل مصلحته الخاصة !