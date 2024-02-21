واشنطن ترفض اتهام الرئيس البرازيلي لإسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة مثل هتلر” في غزة

واشنطن: رفضت وزارة الخارجية الأمريكية تشبيه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، للهجمات الإسرائيلية العنيفة ضد المدنيين في غزة بـ”الإبادة الجماعية (المحرقة)” التي ارتكبها أدولف هتلر ضد اليهود.

وقال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، في المؤتمر الصحافي اليومي الأربعاء، إنهم لا يتفقون مع لولا دا سيلفا بشأن “مزاعم المحرقة”.

وأضاف: “من الواضح أننا لا نتفق مع هذه التقييمات، لقد أوضحنا أننا لا نعتقد أن هناك إبادة جماعية تحدث في غزة”.

وأوضح: “نريد أن ينتهي الصراع في المنطقة بأقرب وقت”، مبينا أنهم يريدون زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة “بطريقة مستدامة”.

ودعا متحدث الخارجية الأمريكية إسرائيل إلى “التحقيق بشكل شامل وشفاف في الادعاءات الموثوقة” فيما يتعلق بتقرير الأمم المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية.

وذكر ميلر أنه اطلع على “المزاعم” لكنه “لم يتمكن من التحقق بشكل مستقل من التقارير”، مبينا “سأقول إننا واضحون في ضرورة معاملة المدنيين والمحتجزين بطريقة إنسانية ووفقا للقانون الإنساني الدولي، وهذا هو موقفنا وسيستمر كذلك”.

والاثنين، أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان عن شعوره “بالفزع” إزاء تقارير تفيد “بتعرض نساء وفتيات فلسطينيات بغزة للضرب، أو الاعتقال، أو الإهانة، أو الاغتصاب، أو الإعدام على يد ضباط إسرائيليين”، مشددا على أن “النساء والفتيات ليسوا أهدافا”.

(الأناضول)