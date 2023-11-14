واشنطن ترفض التعليق على دعوة أردوغان لإجراء تحقيق دولي بشأن الأسلحة النووية في إسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: رفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، التعليق على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإجراء تحقيق دولي بشأن الأسلحة النووية في إسرائيل.

ورفض ميلر التعليق، ايضاً، على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة على علم بأي أسلحة نووية محتملة تمتلكها إسرائيل، وقال :” ليس لدي أي تعليق على التحقيق أو على السؤال الأخير”.

وكان الرئيس التركي قد قال خلال القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في السعودية نهاية الأسبوع الماضي إن تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن توجيه ضربة نووية إلى غزة كشفت عن وجود اسلحة نووية إسرائيلية، ودعا إلى تحقيق دولي في ذلك.

وأضاف ميلر أن تصريحات الوزير الإسرائيلي كانت غير مقبولة على الإطلاق.