سياسة | دولي

واشنطن ترفض التعليق على دعوة أردوغان لإجراء تحقيق دولي بشأن الأسلحة النووية في إسرائيل

14 - نوفمبر - 2023

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: رفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، التعليق على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإجراء تحقيق دولي بشأن الأسلحة النووية في إسرائيل.

ورفض ميلر التعليق، ايضاً، على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة على علم بأي أسلحة نووية محتملة تمتلكها إسرائيل، وقال :” ليس لدي أي تعليق على التحقيق أو على السؤال الأخير”.

وكان الرئيس التركي قد قال خلال القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في السعودية نهاية الأسبوع الماضي إن تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن توجيه ضربة نووية إلى غزة كشفت عن وجود اسلحة نووية إسرائيلية، ودعا إلى تحقيق دولي في ذلك.

وأضاف ميلر أن تصريحات الوزير الإسرائيلي كانت غير مقبولة على الإطلاق.

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  1. يقول ساري الفجر:
    نوفمبر 14, 2023 الساعة 3:17 ص

    لعنة الله على امريكا التي تبرر كل جرائم اسرائيل النازية

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  2. يقول ساري الفجر:
    نوفمبر 14, 2023 الساعة 6:19 ص

    اسرائيل كيان عنصري مدجج بالأسلحة النووية و الكيماوية و البيولوجية . و هي محمية امربكية بريطانية وبجب على العالم و المنظمات التحرك للكشف على منشآتها و اسلحتها النووية . و هنا يظهر نفاق و كذب و وقاحة المسؤولين و الاعلام الغربي

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  3. يقول صحفي استقصائي:
    نوفمبر 14, 2023 الساعة 6:24 ص

    هل يجرؤ الاعلام الغربي و خاصة الامريكي مثل fox news او CNN او الاعلام البريطاني وخاصة BBC على اثارة موضوع او اعداد تقارير او التركيز على سلاح اسرائيل النووي . ام يتم التستر على ذلك

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  4. يقول محمد:
    نوفمبر 14, 2023 الساعة 8:05 ص

    والله عال. مزيدا من المفاجآت والألغاز فيما يتعلق بأبجديات الديبلوماسية العميقة آلتي،مع حسن حظ المواطن البسيط، ساهم العلم والعقول المتنورة، جزاها الله خيرا، وبواسطة الشبكة العنكبوتية في طفوها فوق سطح ألاحدات المحتكرة سابقا والتي أصبحت أبخس وأ قل قيمة من أخبار سوق المتلاشيات الجاهزة للتكرير.

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