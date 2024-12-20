واشنطن ترفض تقريرا دوليا يؤكد ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بغزة

واشنطن: قال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن واشنطن تعارض خلاصات تقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش” بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده، الخميس، حيث تطرق للتطورات في الشرق الأوسط.
ولدى حديثه عن تقرير “هيومان رايتس ووتش” الذي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بغزة، قال باتيل: “نحن لا نتفق مع خلاصات مثل هذا التقرير”.
وأضاف باتيل الذي تمد بلاده إسرائيل بالسلاح وتمنع في مجلس الأمن الدولي إصدار قرار بوقف إطلاق النار: “ما زلنا نرى أن مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة، كما كان الحال في الماضي”.
وأردف: “لا نعتقد أن هذا المصطلح (الإبادة الجماعية) صالح هنا”.
ولدى سؤاله عن موقف الولايات المتحدة من التحقيق في جرائم نظام الأسد، قال باتيل: “قام نظام الأسد باعتقال الناس في سوريا وأعدمهم وعذبهم وقتلهم لفترة طويلة”.
وأضاف: “هذه فرصة تاريخية للشعب السوري الذي طالت معاناته لبناء مستقبل أفضل لبلاده”.
وأشار إلى صعوبة إجراء تحقيق عملي في جرائم الأسد بسبب فراره من سوريا.
(الأناضول)
هه طبعا لأن عصابة واشنطن شريكة في إبادة الفلسطينيين منذ 1948 لأنها هي من زرعت عصابة الشر الصهيو نازية التي فرت من ألمانيا وبولنداو بيلاروسيا لتسرق أرض فلسطين بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
هه وماذا تنتظرون من عصابة واشنطن الصهيونية التي ترسل اسلحتها القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة كاملة وزيادة وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة، ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
واشنطن تمثل رأس محور الشر في العالم و زعيمة الإبادة الجماعية
ما يمكن توقعه من دولة أسقطت قنبلة نووية على المدنيين 😂
ومن الطبيعي أن يدعم المجرمون الأمريكيون المجرمين الصهاينة… حيث أن الصهاينة يستخدمون الأسلحة التي زودتهم بها أمريكا !
أولئك الذين كانت لا تزال لديهم شكوك… الآن أصبحوا يعرفون الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية.
في الواقع إذا كانت دولة سبقت ان ابادت شعب كامل الهنود الحمر هي آخر من تتكلم أو تدلو برايها كما ألمانيا أيضا مافعلته في ناميبيا هم من اخترعوا الإبادة كيف لهم رأي في هاذا
من طبيعة الحال ترفض أميركا التقرير وتعارضه لأنها هي من ترتكب الابادة بحق الفلسطينين بدعمها سرا وعلنيا لإسرائيل