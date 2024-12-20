واشنطن ترفض تقريرا دوليا يؤكد ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بغزة

واشنطن: قال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن واشنطن تعارض خلاصات تقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش” بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده، الخميس، حيث تطرق للتطورات في الشرق الأوسط.

ولدى حديثه عن تقرير “هيومان رايتس ووتش” الذي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بغزة، قال باتيل: “نحن لا نتفق مع خلاصات مثل هذا التقرير”.

وأضاف باتيل الذي تمد بلاده إسرائيل بالسلاح وتمنع في مجلس الأمن الدولي إصدار قرار بوقف إطلاق النار: “ما زلنا نرى أن مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة، كما كان الحال في الماضي”.

وأردف: “لا نعتقد أن هذا المصطلح (الإبادة الجماعية) صالح هنا”.

ولدى سؤاله عن موقف الولايات المتحدة من التحقيق في جرائم نظام الأسد، قال باتيل: “قام نظام الأسد باعتقال الناس في سوريا وأعدمهم وعذبهم وقتلهم لفترة طويلة”.

وأضاف: “هذه فرصة تاريخية للشعب السوري الذي طالت معاناته لبناء مستقبل أفضل لبلاده”.

وأشار إلى صعوبة إجراء تحقيق عملي في جرائم الأسد بسبب فراره من سوريا.

(الأناضول)