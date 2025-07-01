واشنطن ترفع 518 فردا ومؤسسة من قائمة العقوبات على سوريا

نيويورك: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع أسماء 518 فرداً ومؤسسة من قائمة العقوبات المفروضة على سوريا، ممن يُعتبرون “بالغي الأهمية لتنمية البلاد وعمل حكومتها وإعادة بناء النسيج الاجتماعي”.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الاثنين، عقب مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس دونالد ترامب، أنهى به العقوبات المفروضة على سوريا.

وأشار البيان إلى أن المرسوم الذي وقعه ترامب ألغى العقوبات التي فرضت سابقاً على سوريا.

وأكد البيان أنه تم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الأفراد والمؤسسات المرتبطة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد وأنصاره.

وذكرت وزارة الخزانة في ذات البيان أنها فرضت تطبيق عقوبات جديدة على نظام الأسد و”جهات فاعلة أخرى مزعزعة للاستقرار”.

والاثنين، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.

(الأناضول)