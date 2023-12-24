واشنطن تسقط 4 مسيرات أطلقت من اليمن

القاهرة: قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة أسقطت أربع طائرات مسيرة كانت متجهة صوب مدمرة أمريكية في جنوب البحر الأحمر وأطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن السبت.

وكتبت القيادة على موقع إكس “هذه الهجمات تمثل الهجومين الرابع عشر والخامس عشر على السفن التجارية من قبل المسلحين الحوثيين منذ 17 أكتوبر”.

وتسببت جماعة الحوثي المدعومة من إيران وتسيطر على الكثير من أراضي اليمن في اضطراب التجارة العالمية على مدى أسابيع، بسبب شنها هجمات على السفن المارة عبر مضيق باب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر فيما تقول إنه رد على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية استجابت لنداءات استغاثة من سفينتين تعرضتا للهجوم.

وذكر المنشور أن ناقلة كيماويات ونفط ترفع علم النرويج التي تملكها وتشغلها أيضا أبلغت عن تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة من قبل الحوثيين، كما أبلغت ناقلة نفط خام مملوكة للجابون وترفع العلم الهندي عن تعرضها لهجوم.

وأضاف أن صاروخين باليستيين حوثيين مضادين للسفن “أطلقا أيضا على الممرات الملاحية الدولية في جنوب البحر الأحمر من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”. وورد في المنشور أيضا أنه “لم يتم الإبلاغ عن تأثر أي سفن بالصاروخين الباليستيين”.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق أن منظومة جوية غير مأهولة انفجرت بالقرب من سفينة في مضيق باب المندب، على بعد 45 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف باليمن.

وأطلقت الولايات المتحدة عملية “حارس الازدهار” قبل ثلاثة أيام، قائلة إن أكثر من اثنتي عشرة دولة وافقت على المشاركة في جهد سيشمل دوريات مشتركة في مياه البحر الأحمر بالقرب من اليمن.

(رويترز)