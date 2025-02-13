واشنطن تسلّم موسكو ألكسندر فينيك بعدما أطلقت سراحه مقابل معتقل أمريكي

واشنطن: أعلن مسؤول أمريكي كبير لوكالة الخميس أنّ السلطات الروسية تسلّمت مواطنها ألكسندر فينيك الذي أفرجت عنه الولايات المتحدة في إطار صفقة تبادل شملت الأمريكي مارك فوغيل الذي كان معتقلا في روسيا.

ووافقت واشنطن مقابل إفراج موسكو عن فوغيل على إطلاق سراح ألكسندر فينيك، خبير المعلوماتية الذي سبق له وأن أدين في فرنسا قبل أن يقرّ بذنبه في الولايات المتحدة في أيار/ مايو 2024 بارتكاب جرائم متعددة تتعلق بمنصة لتبادل العملات المشفرة.

(أ ف ب)